Принята Программа по финансово-материальному обеспечению абхазского участия на Женевских дискуссиях

Межведомственная краткосрочная целевая программа одобрена Кабинетом Министров Абхазии.



Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров Абхазии утверждена Межведомственная краткосрочная целевая программа «Финансово-материальное обеспечение деятельности компетентных центральных органов государственного управления и должностных лиц, направленное на реализацию внешнеполитических задач по представлению интересов Республики Абхазия на международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе».



Как подчеркнул, представляя документ, заместитель министра иностранных дел РА Одиссей Бигвава: «Целевая программа разработана в целях надлежащей реализации международных обязательств Республики Абхазия, в том числе, вытекающих из «Плана Медведева – Саркози» от 2008 года, обеспечения максимально широкого информирования международного сообщества о внешней политике Республики Абхазия как независимого государства, увеличения международных контактов РА».



При этом Кабмин РА постановил Министерству иностранных дел РА в срок до 1 сентября 2020 года представить отчет о реализации Программы (о реализованных мероприятиях, израсходованных финансовых средствах, достигнутых результатах).



Общий объем средств целевого финансирования Программы составил 4 295 200 млн рублей. При этом, объем финансирования Программы носит прогнозный характер.



В качестве ожидаемых конечных результатов от реализации Программы названы: «При удачном стечении обстоятельств, а также благоприятной геополитической ситуации, подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией; внесение некоторых объектов историко-культурного наследия РА в список всемирного наследия ЮНЕСКО; признание жизненно важных документов (свидетельство о рождении, аттестат о среднем образовании, диплом о высшем образовании, свидетельство о браке, свидетельство о смерти и пр.), выданных государственными учреждениями РА; признание международным сообществом абхазских заграничных паспортов в качестве проездного документа; привлечение международной помощи для борьбы с региональными экологическими угрозами (мраморный клоп, бабочка огневка и т. д.)».