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Принята Программа по финансово-материальному обеспечению абхазского участия на Женевских дискуссиях
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16:33, 22 Августа 2019
Межведомственная краткосрочная целевая программа одобрена Кабинетом Министров Абхазии.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров Абхазии утверждена Межведомственная краткосрочная целевая программа «Финансово-материальное обеспечение деятельности компетентных центральных органов государственного управления и должностных лиц, направленное на реализацию внешнеполитических задач по представлению интересов Республики Абхазия на международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе».
Как подчеркнул, представляя документ, заместитель министра иностранных дел РА Одиссей Бигвава: «Целевая программа разработана в целях надлежащей реализации международных обязательств Республики Абхазия, в том числе, вытекающих из «Плана Медведева – Саркози» от 2008 года, обеспечения максимально широкого информирования международного сообщества о внешней политике Республики Абхазия как независимого государства, увеличения международных контактов РА».
При этом Кабмин РА постановил Министерству иностранных дел РА в срок до 1 сентября 2020 года представить отчет о реализации Программы (о реализованных мероприятиях, израсходованных финансовых средствах, достигнутых результатах).
Общий объем средств целевого финансирования Программы составил 4 295 200 млн рублей. При этом, объем финансирования Программы носит прогнозный характер.
В качестве ожидаемых конечных результатов от реализации Программы названы: «При удачном стечении обстоятельств, а также благоприятной геополитической ситуации, подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией; внесение некоторых объектов историко-культурного наследия РА в список всемирного наследия ЮНЕСКО; признание жизненно важных документов (свидетельство о рождении, аттестат о среднем образовании, диплом о высшем образовании, свидетельство о браке, свидетельство о смерти и пр.), выданных государственными учреждениями РА; признание международным сообществом абхазских заграничных паспортов в качестве проездного документа; привлечение международной помощи для борьбы с региональными экологическими угрозами (мраморный клоп, бабочка огневка и т. д.)».
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров Абхазии утверждена Межведомственная краткосрочная целевая программа «Финансово-материальное обеспечение деятельности компетентных центральных органов государственного управления и должностных лиц, направленное на реализацию внешнеполитических задач по представлению интересов Республики Абхазия на международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе».
Как подчеркнул, представляя документ, заместитель министра иностранных дел РА Одиссей Бигвава: «Целевая программа разработана в целях надлежащей реализации международных обязательств Республики Абхазия, в том числе, вытекающих из «Плана Медведева – Саркози» от 2008 года, обеспечения максимально широкого информирования международного сообщества о внешней политике Республики Абхазия как независимого государства, увеличения международных контактов РА».
При этом Кабмин РА постановил Министерству иностранных дел РА в срок до 1 сентября 2020 года представить отчет о реализации Программы (о реализованных мероприятиях, израсходованных финансовых средствах, достигнутых результатах).
Общий объем средств целевого финансирования Программы составил 4 295 200 млн рублей. При этом, объем финансирования Программы носит прогнозный характер.
В качестве ожидаемых конечных результатов от реализации Программы названы: «При удачном стечении обстоятельств, а также благоприятной геополитической ситуации, подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией; внесение некоторых объектов историко-культурного наследия РА в список всемирного наследия ЮНЕСКО; признание жизненно важных документов (свидетельство о рождении, аттестат о среднем образовании, диплом о высшем образовании, свидетельство о браке, свидетельство о смерти и пр.), выданных государственными учреждениями РА; признание международным сообществом абхазских заграничных паспортов в качестве проездного документа; привлечение международной помощи для борьбы с региональными экологическими угрозами (мраморный клоп, бабочка огневка и т. д.)».
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