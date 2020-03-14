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Принята Концепция национальной системы обеспечения безопасности мореплавания Абхазии
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14:25, 18 Марта 2020
Документ утвержден на заседании Кабмина РА.
Сухум. 18 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА были приняты Концепция национальной системы обеспечения безопасности мореплавания РА, а также Постановление «Об утверждении межведомственной целевой программы на 2020-2024 годы «Создание национальной системы обеспечения безопасности мореплавания Республики Абхазия».
Представил документы директор Института экологии АНА Роман Дбар: «Концепция предусматривает формирование целей, задач и направлений основных мероприятий в системе обеспечения безопасности мореплавания Республики Абхазия, с учетом современных требований безопасности мореплавания в Черноморском бассейне и особенностей морской инфраструктуры Абхазии. А также, создание условий для устранения недостатков организации технического, информационного обеспечения безопасности мореплавания в РА».
По словам Дбар, Концепция представляет собой документ, который включает в себя все необходимые разделы, обеспечивающие безопасность мореплавания, не только в пределах акватории Абхазии, но и возможности интеграции с региональными системами организации безопасности мореплавания на Черном море. «Необходимость создания Концепции связана еще и с действиями Республики Грузия в международных организациях, которые, по сути дела, в одностороннем порядке объявили незаконность мореплавания в водах Абхазии. При этом Российская Федерация, в свою очередь, предостерегла Республику Грузия от односторонних действий по отношению к судоходству в наших водах. Поэтому, требуется восполнить явный нормативный пробел. Принятие этой Концепции обеспечит возможность принятия долгосрочных действий по созданию полноценной системы обеспечения безопасности мореплавания», - подчеркнул Дбар.
Согласно документу, Концепция создана в целях организации мероприятий по обеспечению комплексной безопасности морского транспорта, других объектов ведения морской деятельности и развития их прибрежно-портовой инфраструктуры, охраны окружающей среды и обеспечения надлежащего уровня государственного контроля судоходства на морской акватории Республики Абхазия.
В рамках Программы «Создание национальной системы обеспечения безопасности мореплавания РА» поставлены конкретные задачи в организационной, научно-технической и нормативно-правовой областях деятельности.
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