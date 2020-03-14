Принята Концепция национальной системы обеспечения безопасности мореплавания Абхазии

Документ утвержден на заседании Кабмина РА.







Сухум. 18 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА были приняты Концепция национальной системы обеспечения безопасности мореплавания РА, а также Постановление «Об утверждении межведомственной целевой программы на 2020-2024 годы «Создание национальной системы обеспечения безопасности мореплавания Республики Абхазия».







Представил документы директор Института экологии АНА Роман Дбар: «Концепция предусматривает формирование целей, задач и направлений основных мероприятий в системе обеспечения безопасности мореплавания Республики Абхазия, с учетом современных требований безопасности мореплавания в Черноморском бассейне и особенностей морской инфраструктуры Абхазии. А также, создание условий для устранения недостатков организации технического, информационного обеспечения безопасности мореплавания в РА».







По словам Дбар, Концепция представляет собой документ, который включает в себя все необходимые разделы, обеспечивающие безопасность мореплавания, не только в пределах акватории Абхазии, но и возможности интеграции с региональными системами организации безопасности мореплавания на Черном море. «Необходимость создания Концепции связана еще и с действиями Республики Грузия в международных организациях, которые, по сути дела, в одностороннем порядке объявили незаконность мореплавания в водах Абхазии. При этом Российская Федерация, в свою очередь, предостерегла Республику Грузия от односторонних действий по отношению к судоходству в наших водах. Поэтому, требуется восполнить явный нормативный пробел. Принятие этой Концепции обеспечит возможность принятия долгосрочных действий по созданию полноценной системы обеспечения безопасности мореплавания», - подчеркнул Дбар.







Согласно документу, Концепция создана в целях организации мероприятий по обеспечению комплексной безопасности морского транспорта, других объектов ведения морской деятельности и развития их прибрежно-портовой инфраструктуры, охраны окружающей среды и обеспечения надлежащего уровня государственного контроля судоходства на морской акватории Республики Абхазия.





В рамках Программы «Создание национальной системы обеспечения безопасности мореплавания РА» поставлены конкретные задачи в организационной, научно-технической и нормативно-правовой областях деятельности.