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Принят Закон о декларировании доходов госслужащими и депутатами
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14:59, 6 Февраля 2020
Законопроект принят парламентариями в окончательном чтении.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Елена Полуян/Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания - Парламента РА обсудили законопроект «О декларировании доходов, расходов, имуществ, обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами».
Представляя документ, председатель Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа подчеркнул, что данный законопроект является составной частью 20 статьи Конвенции ООН.
Логуа назвал конкретные поправки, предложенные к законопроекту после предыдущих чтений документа : «Декларации, предоставляемые в соответствии с Законом, не являются сведениями конфиденциального характера, за исключением сведений, подпадающих под Закон о государственной тайне. Декларант обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи по каждой сделке - по приобретению объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных капиталах юридических лиц, если суммы сделки превышают общий доход декларанта и членов его семьи (близких родственников) за два года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. В случае не предоставления или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, декларант освобождается от занимаемой должности и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством. Декларации размещаются на официальном сайте Министерства по налогам и сборам и предоставляются Министерством для опубликования в газетах в 30-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи декларации».
Обсуждая законопроект, представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба отметил: «Без внесения изменений в отраслевое и трудовое законодательство, в Уголовный кодекс РА реализация документа на практике будет затруднена и может остаться декларацией на бумаге».
Со своей стороны, Логуа также попросил Парламент назначить конкретные сроки внесения изменений в сопряженное законодательство.
При этом Натали Смыр предложила расширить понятие «члены семьи» и учесть в проекте закона доходы других родственников декларанта.
Законопроект был принят в окончательном чтении.
Кроме того, на сессии были рассмотрены два проекта по внесению изменений в Конституционный закон РА «О выборах Президента РА», предложенные председателем Комитета по государственно-правовой политике Валерием Агрба и председателем Комитета по обороне и национальной безопасности Ильей Гуния.
После обсуждения, по итогам голосования, оба законопроекта были отклонены.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Елена Полуян/Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания - Парламента РА обсудили законопроект «О декларировании доходов, расходов, имуществ, обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами».
Представляя документ, председатель Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа подчеркнул, что данный законопроект является составной частью 20 статьи Конвенции ООН.
Логуа назвал конкретные поправки, предложенные к законопроекту после предыдущих чтений документа : «Декларации, предоставляемые в соответствии с Законом, не являются сведениями конфиденциального характера, за исключением сведений, подпадающих под Закон о государственной тайне. Декларант обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи по каждой сделке - по приобретению объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных капиталах юридических лиц, если суммы сделки превышают общий доход декларанта и членов его семьи (близких родственников) за два года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. В случае не предоставления или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, декларант освобождается от занимаемой должности и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством. Декларации размещаются на официальном сайте Министерства по налогам и сборам и предоставляются Министерством для опубликования в газетах в 30-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи декларации».
Обсуждая законопроект, представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба отметил: «Без внесения изменений в отраслевое и трудовое законодательство, в Уголовный кодекс РА реализация документа на практике будет затруднена и может остаться декларацией на бумаге».
Со своей стороны, Логуа также попросил Парламент назначить конкретные сроки внесения изменений в сопряженное законодательство.
При этом Натали Смыр предложила расширить понятие «члены семьи» и учесть в проекте закона доходы других родственников декларанта.
Законопроект был принят в окончательном чтении.
Кроме того, на сессии были рассмотрены два проекта по внесению изменений в Конституционный закон РА «О выборах Президента РА», предложенные председателем Комитета по государственно-правовой политике Валерием Агрба и председателем Комитета по обороне и национальной безопасности Ильей Гуния.
После обсуждения, по итогам голосования, оба законопроекта были отклонены.
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