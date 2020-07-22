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Прибыль Банка Абхазии за 2019 год составила 71,5 млн рублей
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16:38, 27 Июля 2020
Председатель Банка Абхазии представил в Парламент отчет о деятельности банковской системы страны.
Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. Депутаты Парламента заслушали и утвердили отчет Национального Банка Республики Абхазия за 2019 год. За это решение проголосовал 31 депутат парламента.
Отчет представил председатель Банка Абхазии Беслан Барателия. Докладчик озвучил информацию о деятельности кредитных организаций РА, о налично-денежном обороте в банковской системе, о функционировании национальной платежной системы и о деятельности самого Банка Абхазии в 2019 году.
Банковская система РА представлена Национальным банком РА и 11 действующими кредитными организациями, в том числе 2 расчетными небанковскими кредитными организациями. В 2019 году Банком Абхазии была зарегистрирована вновь созданная кредитная организация – РНКО «АграА Групп» (ООО).
Валюта свободного баланса кредитных организаций Абхазии за 2019 год увеличились на 1,1 млрд руб. (9,6%) и на 1 января 2020 года составила 12,5 млрд руб.
Удельный вес вкладов физических лиц составляет 1,6 млрд рублей (12,6%).
По данным на 1 января 2020 г. Банком Абхазии выдано кредитным организациям 1,9 млрд. руб., что составляет 15,5% валюты свободного баланса кредитных организаций. Наибольший удельный вес в структуре ресурсов, предоставляемых Банком Абхазии приходится на кредиты рефинансирования – 52,1% и субординированные кредиты – 36,3%.
Наибольшая доля в совокупном кредитном портфеле кредитных организации республики приходится на кредиты, предоставленные юридическим лицам – 1,6 млрд руб. (42,2%). За государственными предприятиями числится 147,0 млн руб., за негосударственными – 1,5 млрд руб.
За физическими лицами числятся кредиты на сумму 1,3 млрд руб., что на 5,4% или 74,9 млн рублей меньше аналогично показателя на 1 января 2019 года.
Доля кредитов, предоставленных физическим лицам, в совокупном кредитном портфеле действующих кредитных организаций на отчетную дату составила 34,8%.
Финансовый результат деятельности 6 из 11 действующих кредитных организации республики оказался положительным; их прибыль составила 48,8 млн руб.
Однако свободный финансовый результат кредитных организации за 2019 год отрицательный - 73,1 млн руб.
За 2019 год в кассы банковской системы Абхазии поступило 30,8 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Основная доля поступлении в рублях РФ приходится: на торговую выручку – 33,4%; от совершения операций перевода денежных средств по поручениям физических лиц – 17,7%; на счета индивидуальных предпринимателей – 13,0% от реализации платных услуг – 6,7%.
Выдано из касс банковской системы Абхазии за 2019 год 24,2 млрд руб. РФ, что на 0,6% больше, чем за 2018 год.
Основные статьи расходов наличных денежных средств в рублях РФ из касс банковской системы: со счетов физических лиц – 16,9%; со счетов индивидуальных предпринимателей – 20,7%; на заработную плату и выплату социального характера – 9,4% , на закупку ТМЦ и ГСМ – 9,4%.
Значительный удельный вес в общем объёме выдач приходится на прочие цели - 17,4%.
В структуре налично-денежного оборота за 2019 год значительную долю занимают переводы денежных средств по поручениям физических лиц с использованием систем международных денежных переводов.
За 2019 год из Абхазии в страны ближнего и дальнего зарубежья было переведено 5,5 млрд руб. Совокупная доля переводов в страны Средней Азии за 2019 год составила 13,3% в том числе в Узбекистан – 9,9%. Денежные переводы их республики Абхазия в Турцию за 2019 год составили 4,6% от общей величины денежных переводов физических лиц без открытия счета.
Переводы в Республику Абхазия за 2019 год по сравнению с 2018 годом сократилась на 30,5% и составили 920,9 млн руб.. Наибольший удельный вес в структуре переводов в Абхазию в отчетном году приходится на переводы из РФ – 92,5%.
Основная часть денежных переводов как в республику, так и из республики в 2019 году осуществлялась посредством систем денежных переводов CONTACT и «Золотая Корона» – 63,8% и 32,8%, соответственно.
По данным на 1 января 2020 года действующими кредитными организациями в общей сложности выпущено 171 264 карт АПРА. Только в 2019 году выпущено 49 658 карт, 7 653 из которых -– карта АПРА WORLD.
В 2019 году картами АПРА было совершено транзакций на 9,4 млрд руб., что превышает показатель 2018 года на 10,7%.
В 2019 года было установлено 502 POS-терминальных устройств. В результате, на 1 января 2020 года платежная инфраструктура НПС РА насчитывает 1 929 точек безналичной оплаты.
В 2019 году завершился процесс интеграции НПС РА с российской платежной системой «Мир».
В 2019 году также завершился процесс интеграции с системой денежных переводов CONTACT. Реализован сервис по пополнению карт АПРА через платежную систему CONTACT.
«Одной из приоритетных задач Банка Абхазии в отчетном году являлось оздоровление банковской системы республики. В 2019 гожу Банк Абхазии продолжил реализацию мероприятии по финансовому оздоровлению Сбербанка Абхазии, в котором сосредоточены 37,5% свободной валюты баланса кредитных организации и накоплении населения. В рамках программы финансового оздоровления последнего в 2019 году были выделены ссуды на общую сумму 5,0 млрд руб.», - уточнил Барателия.
В 2019 году Банк Абхазии в соответствии с договором по субординированному кредиту погасил 116,7 млн руб. Указанный кредит в размере 700 млн руб. был получен Правительством Республики Абхазия в 2010 году на срок до 15 июня 2020 года в целях капитализации и модернизации Национального банка Республики Абхазия.
В рамках эмиссионной деятельности Банка Абхазии, в 2019 году было выпущено и введено в обращение 4 вида памятных монет в общем количестве
1500 штук на сумму 11,4 млн руб. Реализовано памятных монет в 2019 году 4 432 штук на общую сумму 17, 6 млн руб. Прибыль Банка Абхазии за 2019 год составила 71,5 млн руб.
В 2019 году Банком Абхазии внесено в бюджет и во внебюджетные фонды Республики Абхазия 27,3 млн руб.
Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. Депутаты Парламента заслушали и утвердили отчет Национального Банка Республики Абхазия за 2019 год. За это решение проголосовал 31 депутат парламента.
Отчет представил председатель Банка Абхазии Беслан Барателия. Докладчик озвучил информацию о деятельности кредитных организаций РА, о налично-денежном обороте в банковской системе, о функционировании национальной платежной системы и о деятельности самого Банка Абхазии в 2019 году.
Банковская система РА представлена Национальным банком РА и 11 действующими кредитными организациями, в том числе 2 расчетными небанковскими кредитными организациями. В 2019 году Банком Абхазии была зарегистрирована вновь созданная кредитная организация – РНКО «АграА Групп» (ООО).
Валюта свободного баланса кредитных организаций Абхазии за 2019 год увеличились на 1,1 млрд руб. (9,6%) и на 1 января 2020 года составила 12,5 млрд руб.
Удельный вес вкладов физических лиц составляет 1,6 млрд рублей (12,6%).
По данным на 1 января 2020 г. Банком Абхазии выдано кредитным организациям 1,9 млрд. руб., что составляет 15,5% валюты свободного баланса кредитных организаций. Наибольший удельный вес в структуре ресурсов, предоставляемых Банком Абхазии приходится на кредиты рефинансирования – 52,1% и субординированные кредиты – 36,3%.
Наибольшая доля в совокупном кредитном портфеле кредитных организации республики приходится на кредиты, предоставленные юридическим лицам – 1,6 млрд руб. (42,2%). За государственными предприятиями числится 147,0 млн руб., за негосударственными – 1,5 млрд руб.
За физическими лицами числятся кредиты на сумму 1,3 млрд руб., что на 5,4% или 74,9 млн рублей меньше аналогично показателя на 1 января 2019 года.
Доля кредитов, предоставленных физическим лицам, в совокупном кредитном портфеле действующих кредитных организаций на отчетную дату составила 34,8%.
Финансовый результат деятельности 6 из 11 действующих кредитных организации республики оказался положительным; их прибыль составила 48,8 млн руб.
Однако свободный финансовый результат кредитных организации за 2019 год отрицательный - 73,1 млн руб.
За 2019 год в кассы банковской системы Абхазии поступило 30,8 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Основная доля поступлении в рублях РФ приходится: на торговую выручку – 33,4%; от совершения операций перевода денежных средств по поручениям физических лиц – 17,7%; на счета индивидуальных предпринимателей – 13,0% от реализации платных услуг – 6,7%.
Выдано из касс банковской системы Абхазии за 2019 год 24,2 млрд руб. РФ, что на 0,6% больше, чем за 2018 год.
Основные статьи расходов наличных денежных средств в рублях РФ из касс банковской системы: со счетов физических лиц – 16,9%; со счетов индивидуальных предпринимателей – 20,7%; на заработную плату и выплату социального характера – 9,4% , на закупку ТМЦ и ГСМ – 9,4%.
Значительный удельный вес в общем объёме выдач приходится на прочие цели - 17,4%.
В структуре налично-денежного оборота за 2019 год значительную долю занимают переводы денежных средств по поручениям физических лиц с использованием систем международных денежных переводов.
За 2019 год из Абхазии в страны ближнего и дальнего зарубежья было переведено 5,5 млрд руб. Совокупная доля переводов в страны Средней Азии за 2019 год составила 13,3% в том числе в Узбекистан – 9,9%. Денежные переводы их республики Абхазия в Турцию за 2019 год составили 4,6% от общей величины денежных переводов физических лиц без открытия счета.
Переводы в Республику Абхазия за 2019 год по сравнению с 2018 годом сократилась на 30,5% и составили 920,9 млн руб.. Наибольший удельный вес в структуре переводов в Абхазию в отчетном году приходится на переводы из РФ – 92,5%.
Основная часть денежных переводов как в республику, так и из республики в 2019 году осуществлялась посредством систем денежных переводов CONTACT и «Золотая Корона» – 63,8% и 32,8%, соответственно.
По данным на 1 января 2020 года действующими кредитными организациями в общей сложности выпущено 171 264 карт АПРА. Только в 2019 году выпущено 49 658 карт, 7 653 из которых -– карта АПРА WORLD.
В 2019 году картами АПРА было совершено транзакций на 9,4 млрд руб., что превышает показатель 2018 года на 10,7%.
В 2019 года было установлено 502 POS-терминальных устройств. В результате, на 1 января 2020 года платежная инфраструктура НПС РА насчитывает 1 929 точек безналичной оплаты.
В 2019 году завершился процесс интеграции НПС РА с российской платежной системой «Мир».
В 2019 году также завершился процесс интеграции с системой денежных переводов CONTACT. Реализован сервис по пополнению карт АПРА через платежную систему CONTACT.
«Одной из приоритетных задач Банка Абхазии в отчетном году являлось оздоровление банковской системы республики. В 2019 гожу Банк Абхазии продолжил реализацию мероприятии по финансовому оздоровлению Сбербанка Абхазии, в котором сосредоточены 37,5% свободной валюты баланса кредитных организации и накоплении населения. В рамках программы финансового оздоровления последнего в 2019 году были выделены ссуды на общую сумму 5,0 млрд руб.», - уточнил Барателия.
В 2019 году Банк Абхазии в соответствии с договором по субординированному кредиту погасил 116,7 млн руб. Указанный кредит в размере 700 млн руб. был получен Правительством Республики Абхазия в 2010 году на срок до 15 июня 2020 года в целях капитализации и модернизации Национального банка Республики Абхазия.
В рамках эмиссионной деятельности Банка Абхазии, в 2019 году было выпущено и введено в обращение 4 вида памятных монет в общем количестве
1500 штук на сумму 11,4 млн руб. Реализовано памятных монет в 2019 году 4 432 штук на общую сумму 17, 6 млн руб. Прибыль Банка Абхазии за 2019 год составила 71,5 млн руб.
В 2019 году Банком Абхазии внесено в бюджет и во внебюджетные фонды Республики Абхазия 27,3 млн руб.
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