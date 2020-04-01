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При Московской абхазской диаспоре создан Штаб помощи Абхазии

16:37, 6 Апреля 2020
При Московской абхазской диаспоре создан Штаб помощи Абхазии
Первостепенная задача Штаба – выработать механизм поиска и закупки качественного медицинского оборудования и средств личной защиты.

Сухум. 6 апреля. Апсныпресс. Штаб помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с распространением вируса COVID-19 создан при Московской абхазской диаспоре распоряжением председателя правления РОО «МАД» Бесланом Агрба. Об этом сообщает пресс-служба МАД.

Как говорится в сообщении, основная цель работы Штаба – поиск и приобретение медицинского оборудования, проведение переговоров с поставщиками, заключение контрактов, осуществление закупочных процедур, оформление разрешительных документов на вывоз груза и организация его доставки.

Отмечается, что работа Штаба ведется во взаимодействии с представителями движения «Мы вместе», а также в координации с Минздравсоцобеспечения РА и Оперативным штабом РА по защите населения от короновирусной инфекции. Руководителем Штаба помощи Абхазии при МАД назначен Беслан Шакая.

Первостепенная задача Штаба – выработать механизм поиска и закупки качественного медицинского оборудования и средств личной защиты. «Весь перечень необходимых принадлежностей на сегодняшний день является высоко дефицитным, что вызывает немало сложностей в решении вопросов закупки. Сотрудники Штаба в круглосуточном режиме и без выходных ведут переговоры и отрабатывают каналы поставок. 
Большую помощь Штабу оказывает Ассоциация врачей Абхазии в Москве, консультируя и активно участвуя в поиске оборудования», - говорится в сообщении.

Беслан Шакая видит задачу непростой, но мотивация ее выполнения крайне высока: «Давайте подумаем о наших родственниках, о детях, в которых наше будущее, о старших, кто дал нам жизнь. МАД надеется, что эта благотворительная акция найдет отклик в сердцах каждого неравнодушного к судьбе Абхазии».

Кроме того, одной из функций Штаба является мобилизация финансовых ресурсов и информационное сопровождение деятельности команды Штаба. На 6 апреля силами членов МАД собрано 6 981 000 рублей. Эта сумма, совокупно с денежными средствами, привлеченными движением «Мы вместе» в размере 42 715 000, обеспечила возможность приобретения большой партии необходимого медицинского оборудования – тест-систем ПЦР, электрокардиографов, дефибрилляторов, вакуумных респираторов, комплектов защиты, защитных очков, перчаток, медицинских и респираторных масок, а также 21 аппарата ИВЛ. Весь перечень гуманитарного груза будет закуплен и направлен в адрес Минздрава РА для доукомплектации больниц.

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