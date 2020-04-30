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При Минсоцобеспечения и демографической политике могут учредить общественный совет по гуманитарной помощи

120
18:31, 4 Мая 2020
При Минсоцобеспечения и демографической политике могут учредить общественный совет по гуманитарной помощи
Александр Анкваб провёл встречу с представителями общественных организаций и благотворительных фондов Абхазии.

Сухум. 4 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с представителями общественных организаций и благотворительных фондов Абхазии, реализующих программы и мероприятия по поддержке населения в период угрозы коронавирусной инфекции.

На встрече обсуждались вопросы организации скоординированного общесистемного подхода к оказанию гуманитарной помощи для быстрого и эффективного содействия нуждающимся жителям и лечебным учреждениям в зависимости от вида благотворительной деятельности и вида гуманитарной поставки. 

Речь также шла о создании условий и механизмов для формирования единой системы учёта поступления и распределения гуманитарной помощи от всех видов организаций и структур независимо от форм собственности, единой базы данных нуждающихся в помощи и прозрачности её распределения. 

Участники встречи сошлись во мнении, что сегодня есть необходимость создания коллегиального органа при Министерстве социального обеспечения и демографической политики, в задачи которого входили бы вопросы организации гуманитарной помощи, централизованного её учёта и централизованного распределения на основании коллегиальных решений. 

Глава Правительства поблагодарил участников встречи за своевременную инициативу и рекомендовал в ближайшее время совместно с Министерством социального обеспечения и демографической политики рассмотреть возможность учреждения общественного совета по гуманитарной помощи, а также разработать концепцию коллегиального органа.

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