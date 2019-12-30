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Президенты Абхазии и Южной Осетии обменялись новогодними поздравлениями
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14:12, 30 Декабря 2019
Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым.
Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с Новым годом и Рождеством Христовым.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Анатолий Ильич!
Примите мои поздравления по случаю наступающих праздников – Нового года и Рождества Христова!
Пусть 2020 год оправдает самые смелые ожидания, увенчает успехом благие начинания, принесет благополучие и стабильность.
Отрадно отметить, что высокий уровень политического и социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Южной Осетией, основой которых являются многовековые братские отношения наших народов, с каждым годом укрепляется.
Желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, успехов и благополучия, а всему народу Осетии – мира и процветания».
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов направил Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым.
В поздравлении Анатолия Бибилова, в частности, говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым, 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова.
Уверен, что для всех жителей братской Республики Абхазия наступающий год станет годом мира и стабильности, принесет с собой радостные события, успех и достижение поставленных целей.
Убежден, что наступающий год будет отмечен дальнейшим развитием и укреплением югоосетино-абхазского взаимодействия во всех сферах жизни общества во имя процветания наших стран и народов.
В канун новогодних праздников желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, Вашим близким и всему народу братской Апсны крепкого здоровья, мира и процветания!»
Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с Новым годом и Рождеством Христовым.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Анатолий Ильич!
Примите мои поздравления по случаю наступающих праздников – Нового года и Рождества Христова!
Пусть 2020 год оправдает самые смелые ожидания, увенчает успехом благие начинания, принесет благополучие и стабильность.
Отрадно отметить, что высокий уровень политического и социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Южной Осетией, основой которых являются многовековые братские отношения наших народов, с каждым годом укрепляется.
Желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, успехов и благополучия, а всему народу Осетии – мира и процветания».
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов направил Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым.
В поздравлении Анатолия Бибилова, в частности, говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым, 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова.
Уверен, что для всех жителей братской Республики Абхазия наступающий год станет годом мира и стабильности, принесет с собой радостные события, успех и достижение поставленных целей.
Убежден, что наступающий год будет отмечен дальнейшим развитием и укреплением югоосетино-абхазского взаимодействия во всех сферах жизни общества во имя процветания наших стран и народов.
В канун новогодних праздников желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, Вашим близким и всему народу братской Апсны крепкого здоровья, мира и процветания!»
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