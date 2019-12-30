Президенты Абхазии и Южной Осетии обменялись новогодними поздравлениями

Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым.



Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с Новым годом и Рождеством Христовым.



В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый Анатолий Ильич!



Примите мои поздравления по случаю наступающих праздников – Нового года и Рождества Христова!



Пусть 2020 год оправдает самые смелые ожидания, увенчает успехом благие начинания, принесет благополучие и стабильность.



Отрадно отметить, что высокий уровень политического и социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Южной Осетией, основой которых являются многовековые братские отношения наших народов, с каждым годом укрепляется.



Желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, успехов и благополучия, а всему народу Осетии – мира и процветания».



Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов направил Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым.



В поздравлении Анатолия Бибилова, в частности, говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович!



Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым, 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова.



Уверен, что для всех жителей братской Республики Абхазия наступающий год станет годом мира и стабильности, принесет с собой радостные события, успех и достижение поставленных целей.



Убежден, что наступающий год будет отмечен дальнейшим развитием и укреплением югоосетино-абхазского взаимодействия во всех сферах жизни общества во имя процветания наших стран и народов.

В канун новогодних праздников желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, Вашим близким и всему народу братской Апсны крепкого здоровья, мира и процветания!»

