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Президенты Абхазии и Южной Осетии обменялись новогодними поздравлениями

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14:12, 30 Декабря 2019
Президенты Абхазии и Южной Осетии обменялись новогодними поздравлениями
Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым.

Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с Новым годом и Рождеством Христовым.

В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Анатолий Ильич!

Примите мои поздравления по случаю наступающих праздников – Нового года и Рождества Христова!

Пусть 2020 год оправдает самые смелые ожидания, увенчает успехом благие начинания, принесет благополучие и стабильность.

Отрадно отметить, что высокий уровень политического и социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Южной Осетией, основой которых являются многовековые братские отношения наших народов, с каждым годом укрепляется.

Желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, успехов и благополучия, а всему народу Осетии – мира и процветания».
 
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов направил Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым. 

В поздравлении Анатолия Бибилова, в частности, говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!

Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым, 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова.

Уверен, что для всех жителей братской Республики Абхазия наступающий год станет годом мира и стабильности, принесет с собой радостные события, успех и достижение поставленных целей. 

Убежден, что наступающий год будет отмечен дальнейшим развитием и укреплением югоосетино-абхазского взаимодействия во всех сферах жизни общества во имя процветания наших стран и народов.
В канун новогодних праздников желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, Вашим близким и всему народу братской Апсны крепкого здоровья, мира и процветания!»

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