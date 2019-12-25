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Президенты Абхазии и ПМР обменялись новогодними поздравлениями

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17:06, 30 Декабря 2019
Президенты Абхазии и ПМР обменялись новогодними поздравлениями
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и Президент Приднестровской Молдавской Республики  Вадим Красносельский обменялись новогодними поздравлениями.

Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с Новым годом и Рождеством Христовым.

В поздравлении, в частности, говорится:

«С новым годом мы связываем надежды на добрые перемены, на успешное осуществление намеченных планов.

Пусть наступающий 2020 год оправдает все наши ожидания и мечты, принесет успех, душевную теплоту и благополучие в каждую семью. Убежден, что и впредь совместная плодотворная работа в развитии абхазо-приднестровских отношений поможет нам в достижении высоких результатов во благо народов наших стран.

От всей души желаю Вам, уважаемый Вадим Николаевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, а народу Приднестровья – новогоднего настроения, мира и процветания».

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Новым годом.

 В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович! 

Свидетельствую свое почтение и от имени народа Приднестровской Молдавской Республики и от меня лично направляю сердечные поздравления с наступающим  Новым, 2020 годом!

Этот праздник приносит с собой незабываемые мгновения благодати и веры в лучшее, наполняет нас дополнительными силами и светлыми помыслами.Перед нами открывается еще одна новая страница в жизни. Мы вступаем в новый год с самым прекрасным настроением и радужными чувствами в душе.

Пусть  Новый, 2020 год будет наполнен миром свыше, добротой, покрывающей всех и вся, сбывшимися надеждами и достигнутыми целями.

От всей души желаю Вам здоровья, всех земных благ, реализации замыслов, мира и душевной теплоты».

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