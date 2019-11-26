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Президент Южной Осетии поздравил Президента Абхазии с Днём Конституции
20:33, 26 Ноября 2019
«Принятый в 1994 году Основной закон страны лег в основу дальнейшего развития братской Абхазии по пути построения подлинного демократического правового государства»,- отмечается в поздравлении.
Сухум. 26 ноября. Апсныпресс. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с 25-летием принятия Конституции Абхазии.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Принятый в 1994 году Основной закон страны лег в основу дальнейшего развития братской Абхазии по пути построения подлинного демократического правового государства.
Сегодня Республика Абхазия, чётко определив приоритеты государственного развития, и во исполнение всех положений Основного закона неукоснительно двигается по избранному пути, по пути созидания и дальнейшего становления, упрочняя гражданское согласие и стабильность, обеспечивая законность и порядок.
Уверен, что Конституция Абхазии будет и впредь служить надежным ориентиром в укреплении стабильности и дальнейшего развития республики.
Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, и в Вашем лице всем гражданам Абхазии крепкого здоровья, мира, благополучия и процветания».
Сухум. 26 ноября. Апсныпресс. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с 25-летием принятия Конституции Абхазии.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Принятый в 1994 году Основной закон страны лег в основу дальнейшего развития братской Абхазии по пути построения подлинного демократического правового государства.
Сегодня Республика Абхазия, чётко определив приоритеты государственного развития, и во исполнение всех положений Основного закона неукоснительно двигается по избранному пути, по пути созидания и дальнейшего становления, упрочняя гражданское согласие и стабильность, обеспечивая законность и порядок.
Уверен, что Конституция Абхазии будет и впредь служить надежным ориентиром в укреплении стабильности и дальнейшего развития республики.
Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, и в Вашем лице всем гражданам Абхазии крепкого здоровья, мира, благополучия и процветания».
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