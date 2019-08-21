Президент: выборы продемонстрировали политическую зрелость общества, наличие плюрализма мнений, способность делать осознанный выбор

Рауль Хаджимба обратился к народу Абхазии и выразил искреннюю признательность за участие в выборах, за активность и проявленное политическое самосознание.



Сухум. 27 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба обратился к народу Абхазии:



«Уважаемые соотечественники!



Выборы Президента Абхазии, прошедшие 25 августа текущего года, – важное и знаменательное событие, еще один ответственный этап в нашей новейшей истории, в становлении нашего независимого государства. Заслуживает высокой оценки то, что выборы прошли без нагнетания обстановки, в соответствии с Конституцией и действующим выборным законодательством. И в этом еще раз проявились мудрость и благоразумие нашего народа.



Выражаю искреннюю признательность всему народу Абхазии, всем нашим гражданам за участие в выборах, за активность и проявленное политическое самосознание, уважение к демократическим принципам.



Эти выборы продемонстрировали политическую зрелость общества, наличие плюрализма мнений, способность делать осознанный выбор.



Истинно демократический характер народного волеизъявления - предмет гордости для нашего государства, для всех нас.



Эти выборы уникальны и тем, что конкурирующие политические команды вели себя корректно и уважительно, не ставя под угрозу стабильность и спокойствие.



Общеизвестно, что становление политической системы в молодом независимом государстве – достаточно сложный процесс, которому сопутствуют значительные проблемы развития и роста. Но, несмотря на это, мы проходим этот путь уверенно, шаг за шагом.



Нам следует бережно и заботливо относиться к конституционным завоеваниям, к независимости и свободе, на алтарь которой сложили головы сыны и дочери Абхазии. Мы обязаны продемонстрировать всему миру способность строить правовое, цивилизованное государство. Стержневой его основой может стать только единство народа, общность взглядов в защите общенациональных интересов и традиционных ценностей.



Впереди второй тур голосования. Общество должно выбрать путь, по которому пойдет страна в ближайшие пять лет.



Уверен, что мы не должны отказываться от диалога и сотрудничества с теми, с кем вступали в непростые политические отношения на разных этапах. Ведь всех нас, несмотря на возможные разногласия, объединяет одна цель - построение свободного, самодостаточного, экономически благополучного и безопасного Абхазского государства.



Призываю все политические силы к продолжению спокойной, цивилизованной, ответственной предвыборной борьбы в отведенный до второго тура голосования срок.



Не сомневаюсь в том, что выбор наших граждан будет осознанным и справедливым, продиктованным искренней заботой о судьбе нашей страны».



