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Президент: выборы продемонстрировали политическую зрелость общества, наличие плюрализма мнений, способность делать осознанный выбор

12:41, 27 Августа 2019
Президент: выборы продемонстрировали политическую зрелость общества, наличие плюрализма мнений, способность делать осознанный выбор
Рауль Хаджимба обратился к народу Абхазии и выразил искреннюю признательность за участие в выборах, за активность и проявленное политическое самосознание.

Сухум. 27 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба обратился к народу Абхазии:

«Уважаемые соотечественники!

Выборы Президента Абхазии, прошедшие 25 августа текущего года, – важное и знаменательное событие, еще один ответственный этап в нашей новейшей истории, в становлении нашего независимого государства. Заслуживает высокой оценки то, что выборы прошли без нагнетания обстановки, в соответствии с Конституцией и действующим выборным законодательством. И в этом еще раз проявились мудрость и благоразумие нашего народа.

Выражаю искреннюю признательность всему народу Абхазии, всем нашим гражданам за участие в выборах, за активность и проявленное политическое самосознание, уважение к демократическим принципам.

Эти выборы продемонстрировали политическую зрелость общества, наличие плюрализма мнений, способность делать осознанный выбор.

Истинно демократический характер народного волеизъявления - предмет гордости для нашего государства, для всех нас.

Эти выборы уникальны и тем, что конкурирующие политические команды вели себя корректно и уважительно, не ставя под угрозу стабильность и спокойствие.

Общеизвестно, что становление политической системы в молодом независимом государстве – достаточно сложный процесс, которому сопутствуют значительные проблемы развития и роста. Но, несмотря на это, мы проходим этот путь уверенно, шаг за шагом.

Нам следует бережно и заботливо относиться к конституционным завоеваниям, к независимости и свободе, на алтарь которой сложили головы сыны и дочери Абхазии. Мы обязаны продемонстрировать всему миру способность строить правовое, цивилизованное государство. Стержневой его основой может стать только единство народа, общность взглядов в защите общенациональных интересов и традиционных ценностей.

Впереди второй тур голосования. Общество должно выбрать путь, по которому пойдет страна в ближайшие пять лет. 

Уверен, что мы не должны отказываться от диалога и сотрудничества с теми, с кем вступали в непростые политические отношения на разных этапах. Ведь всех нас, несмотря на возможные разногласия, объединяет одна цель - построение свободного, самодостаточного, экономически благополучного и безопасного Абхазского государства.

Призываю все политические силы к продолжению спокойной, цивилизованной, ответственной предвыборной борьбы в отведенный до второго тура голосования срок.

Не сомневаюсь в том, что выбор наших граждан будет осознанным и справедливым, продиктованным искренней заботой о судьбе нашей страны». 


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