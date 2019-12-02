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Президент внес на рассмотрение в Парламент представление о назначении на должность Генпрокурора Абхазии Адгура Агрба

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16:03, 5 Декабря 2019
Президент внес на рассмотрение в Парламент представление о назначении на должность Генпрокурора Абхазии Адгура Агрба
2 декабря на заседании внеочередной сессии Парламента РА депутаты проголосовали за Постановление «Об освобождении от должности Генерального прокурора РА Зураба Ачба».

Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба внес на рассмотрение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия представление о назначении на должность Генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Нугзаровича Агрба.

В документе, в частности, говорится:

«В соответствии со статьей 76 Конституции Республики Абхазия и статьей 12 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре» вношу на рассмотрение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия представление о назначении на должность Генерального прокурора Республики Абхазия Агрба Адгура Нугзаровича».
 
 


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