Президент утвердил главу Администрации Гулрыпшского района

Руководить районом продолжит Аслан Барателия.



Сухум. 15 мая. Апсныпресс. На встрече с активом Гулрыпшского района Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о решении оставить главой Администрации действующего главу района Аслана Барателия. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.



При этом Глава государства подчеркнул: «Надеюсь, что ваша слаженная работа будет продолжена на благо жителей района».



Аслан Бжания отметил, что в Гулрыпшском районе традиционно жили в дружбе и согласии представители многих национальностей. Глава государства рассказал о социально-экономическом положении в стране и ознакомил с ближайшими планами руководства. По словам Президента, учитывая трудности, которые испытывает сельское хозяйство, в том числе, и в связи с пандемией коронавируса, руководство страны окажет возможную помощь аграриям района.



Со своей стороны, глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и отметил, что в Администрации работает команда профессионалов, которые любят свой район и продолжат работать на благо государства.





