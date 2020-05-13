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Президент утвердил главу Администрации Гулрыпшского района

16
13:18, 15 Мая 2020
Президент утвердил главу Администрации Гулрыпшского района
Руководить районом продолжит Аслан Барателия. 

Сухум. 15 мая. Апсныпресс. На встрече с активом Гулрыпшского района Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о решении оставить главой Администрации действующего главу района Аслана Барателия. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.

При этом Глава государства подчеркнул: «Надеюсь, что ваша слаженная работа будет продолжена на благо жителей района».

Аслан Бжания отметил, что в Гулрыпшском районе традиционно жили в дружбе и согласии представители многих национальностей. Глава государства рассказал о социально-экономическом положении в стране и ознакомил с ближайшими планами руководства. По словам Президента, учитывая трудности, которые испытывает сельское хозяйство, в том числе, и в связи с пандемией коронавируса, руководство страны окажет возможную помощь аграриям района.

Со своей стороны, глава  Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и отметил, что в Администрации работает команда профессионалов, которые любят свой район и продолжат работать на благо государства.



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