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Президент считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров
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23:17, 9 Января 2020
Пресс-служба Президента Абхазии распространила заявление.
Сухум. 9 января. Апсныпресс. В связи с принятием Постановления Народного Собрания – Парламента РА об обращении к Президенту о добровольной отставке, пресс-служба Президента распространила следующее заявление:
«Принятое Парламентом обращение, несмотря на указанную цель – избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны.
Представители оппозиции неоднократно заявляли о том, что будут дожидаться решения Верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле. Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам.
Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности Президент считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров».
Сухум. 9 января. Апсныпресс. В связи с принятием Постановления Народного Собрания – Парламента РА об обращении к Президенту о добровольной отставке, пресс-служба Президента распространила следующее заявление:
«Принятое Парламентом обращение, несмотря на указанную цель – избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны.
Представители оппозиции неоднократно заявляли о том, что будут дожидаться решения Верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле. Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам.
Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности Президент считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров».
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