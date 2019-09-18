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Президент России поручил подписать Соглашение по финансированию модернизации Вооруженных сил Абхазии
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10:00, 23 Сентября 2019
23 августа главы оборонных ведомств Абхазии и России обсудили план сотрудничества Республики Абхазия и Российской Федерации в области укрепления взаимодействия Вооруженных сил.
Сухум. 23 сентября. Апсныпресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подписать Соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Проект предложен российским Правительством. В документе отмечается: «Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных cил Республики Абхазия». Согласно Распоряжению, Минобороны РФ поручено провести с участием МИД России переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать Соглашение.
Ранее, 23 августа, министр обороны России Сергей Шойгу с министром оборонного ведомства Абхазии Мирабом Кишмария обсудили план сотрудничества Республики Абхазия и Российской Федерации в области укрепления взаимодействия Вооруженных сил.
Кроме того, было подписано двустороннее Соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия. Документ подписан в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией и является его логическим продолжением.
Сухум. 23 сентября. Апсныпресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подписать Соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Проект предложен российским Правительством. В документе отмечается: «Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных cил Республики Абхазия». Согласно Распоряжению, Минобороны РФ поручено провести с участием МИД России переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать Соглашение.
Ранее, 23 августа, министр обороны России Сергей Шойгу с министром оборонного ведомства Абхазии Мирабом Кишмария обсудили план сотрудничества Республики Абхазия и Российской Федерации в области укрепления взаимодействия Вооруженных сил.
Кроме того, было подписано двустороннее Соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия. Документ подписан в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией и является его логическим продолжением.
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