Президент Республики Абхазия поздравил Президента Российской Федерации с Днём России

«Российская Федерация сегодня – это крепкое государство с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне»,- отмечается в поздравлении.



Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России.



В поздравлении, в частности, говорится:

«Примите мои искренние поздравления по случаю государственного праздника – Дня России.



12 июня 1990 года произошло историческое событие – принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Документальная хроника свидетельствует об уникальной и богатой предыстории этого национального праздника.

Российская Федерация сегодня – это крепкое государство с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне.

Трудно переоценить Ваш личный вклад в динамично развивающиеся отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами.



Позвольте от всей души поздравить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех россиян с замечательным праздником и пожелать мира, добра, благополучия и новых свершений во благо России».

