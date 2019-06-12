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Президент Республики Абхазия поздравил Президента Российской Федерации с Днём России

09:47, 12 Июня 2019
Президент Республики Абхазия поздравил Президента Российской Федерации с Днём России
«Российская Федерация сегодня – это крепкое государство с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне»,- отмечается в поздравлении.

Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России.

В поздравлении, в частности, говорится:
«Примите мои искренние поздравления по случаю государственного праздника – Дня России.

12 июня 1990 года произошло историческое событие – принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР.  Документальная хроника свидетельствует об уникальной и богатой предыстории этого национального праздника. 
Российская Федерация сегодня – это крепкое государство с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне. 
Трудно переоценить Ваш личный вклад в динамично развивающиеся отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. 

Позвольте от всей души поздравить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех россиян с замечательным праздником и пожелать мира, добра, благополучия и новых свершений во благо России».

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