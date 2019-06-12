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Президент Республики Абхазия поздравил Президента Российской Федерации с Днём России
09:47, 12 Июня 2019
«Российская Федерация сегодня – это крепкое государство с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне»,- отмечается в поздравлении.
Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Примите мои искренние поздравления по случаю государственного праздника – Дня России.
12 июня 1990 года произошло историческое событие – принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Документальная хроника свидетельствует об уникальной и богатой предыстории этого национального праздника.
Российская Федерация сегодня – это крепкое государство с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне.
Трудно переоценить Ваш личный вклад в динамично развивающиеся отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами.
Позвольте от всей души поздравить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех россиян с замечательным праздником и пожелать мира, добра, благополучия и новых свершений во благо России».
Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Примите мои искренние поздравления по случаю государственного праздника – Дня России.
12 июня 1990 года произошло историческое событие – принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Документальная хроника свидетельствует об уникальной и богатой предыстории этого национального праздника.
Российская Федерация сегодня – это крепкое государство с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне.
Трудно переоценить Ваш личный вклад в динамично развивающиеся отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами.
Позвольте от всей души поздравить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех россиян с замечательным праздником и пожелать мира, добра, благополучия и новых свершений во благо России».
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