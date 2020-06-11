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Президент распорядился поддержать субъектов предпринимательской деятельности

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16:45, 17 Июня 2020
Президент распорядился поддержать субъектов предпринимательской деятельности
Соответствующее Распоряжение подписано Главой государства.

Сухум. 17 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания издал Распоряжение «О мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия».

В документе говорится:

«В целях стабилизации экономики и создания условий для улучшения деловой активности в Республике Абхазия, оказания содействия субъектам предпринимательства, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, минимизации негативных экономических последствий, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и принятыми мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кабинету Министров РА:

1) в срок до 25 июня 2020 года в установленном порядке обеспечить разработку и утверждение актов Кабинета Министров РА, регулирующих порядок: - продления срока действия до 31 декабря 2020 года разрешительных и иных документов, в том числе разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим и физическим лицам, срок действия которых определен Кабинетом Министров РА и истек или истекает в период с 1 апреля по 1 июля 2020 года; - предоставления отсрочки (рассрочки), а также полное или частичное освобождение от арендной платы по договорам аренды республиканского имущества;

2) в срок до 1 июля 2020 года в установленном порядке обеспечить разработку и представление Президенту Республики Абхазия проекта (проектов) законодательных актов о внесении изменений в действующее законодательство РА в части - регулирования сроков пребывания и осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории РА; - приостановления, отмены или переноса на более поздний срок проведения мероприятий налогового и таможенного контроля; - продления установленных законодательством РА сроков уплаты налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, взимаемых в государственный бюджет соответствующего уровня или в государственный внебюджетный фонд.

Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Премьер-министра Республики Абхазия».

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