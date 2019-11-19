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Рауль Хаджимба: нужно принять все меры, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами Абхазии
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17:12, 22 Ноября 2019
HrПрезидент Республики Абхазия провел заседание Совета Безопасности.
Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности, в связи с криминальным происшествием в Сухуме. Об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Наала Авидзба.
Министр внутренних дел РА Гарри Аршба доложил Президенту о принятых мерах. По его информации, к данному моменту весь личный состав МВД поднят по тревоге, все посты ГАИ перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности.
Президент поставил задачу силовым структурам задействовать все подразделения для раскрытия произошедшего преступления и привлечения виновных к ответственности. Глава государства потребовал принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами Республики Абхазия.
(АП): 22 ноября, в 14.40, в городе Сухум, по улице Леона, трое лиц в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону летнего кафе «Сан Ремо».
По информации МВД, во время перестрелки погибли двое мужчин – Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Еще четыре человека были ранены и доставлены в больницы города.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий указанный автомобиль обнаружен горящим в районе «Дэпо». Мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются.
Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности, в связи с криминальным происшествием в Сухуме. Об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Наала Авидзба.
Министр внутренних дел РА Гарри Аршба доложил Президенту о принятых мерах. По его информации, к данному моменту весь личный состав МВД поднят по тревоге, все посты ГАИ перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности.
Президент поставил задачу силовым структурам задействовать все подразделения для раскрытия произошедшего преступления и привлечения виновных к ответственности. Глава государства потребовал принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами Республики Абхазия.
(АП): 22 ноября, в 14.40, в городе Сухум, по улице Леона, трое лиц в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону летнего кафе «Сан Ремо».
По информации МВД, во время перестрелки погибли двое мужчин – Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Еще четыре человека были ранены и доставлены в больницы города.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий указанный автомобиль обнаружен горящим в районе «Дэпо». Мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются.
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