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Рауль Хаджимба: нужно принять все меры, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами Абхазии

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17:12, 22 Ноября 2019
Рауль Хаджимба: нужно принять все меры, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами Абхазии
HrПрезидент Республики Абхазия провел заседание Совета Безопасности.

Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности, в связи с криминальным происшествием в Сухуме. Об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Наала Авидзба.

Министр внутренних дел РА Гарри Аршба доложил Президенту о принятых мерах. По его информации, к данному моменту весь личный состав МВД поднят по тревоге, все посты ГАИ перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности.

Президент поставил задачу силовым структурам задействовать все подразделения для раскрытия произошедшего преступления и привлечения виновных к ответственности. Глава государства потребовал принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами Республики Абхазия.


(АП): 22 ноября, в 14.40, в городе Сухум, по улице Леона, трое лиц в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону летнего кафе «Сан Ремо».

По информации МВД, во время перестрелки погибли двое мужчин – Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Еще четыре человека были ранены и доставлены в больницы города.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий указанный автомобиль обнаружен горящим в районе «Дэпо». Мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются.

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