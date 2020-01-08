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Президент провёл совещание с главами администраций районов и города Сухум
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22:10, 10 Января 2020
На совещании обсуждались вопросы общественно-политической ситуации в стране, а также работы районных администраций и города Сухум.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с главами администраций районов и города Сухум.
На совещании обсуждались вопросы общественно-политической ситуации в стране, а также работы районных администраций и города Сухум. Было отмечено, что все органы власти в городах и районах должны продолжать работу в штатном режиме, выполнять свои обязанности и функции.
Также было отмечено, что текущие бюджетные обязательства будут выполняться в установленные сроки.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с главами администраций районов и города Сухум.
На совещании обсуждались вопросы общественно-политической ситуации в стране, а также работы районных администраций и города Сухум. Было отмечено, что все органы власти в городах и районах должны продолжать работу в штатном режиме, выполнять свои обязанности и функции.
Также было отмечено, что текущие бюджетные обязательства будут выполняться в установленные сроки.
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