Президент провёл совещание с главами администраций районов и города Сухум

На совещании обсуждались вопросы общественно-политической ситуации в стране, а также работы районных администраций и города Сухум.



Сухум. 10 января. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с главами администраций районов и города Сухум.



На совещании обсуждались вопросы общественно-политической ситуации в стране, а также работы районных администраций и города Сухум. Было отмечено, что все органы власти в городах и районах должны продолжать работу в штатном режиме, выполнять свои обязанности и функции.



Также было отмечено, что текущие бюджетные обязательства будут выполняться в установленные сроки.

