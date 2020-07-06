18:03, 12 Июля 2020 51
09:00, 12 Июля 2020 301
16:29, 11 Июля 2020 586
19:08, 10 Июля 2020 665
15:46, 10 Июля 2020 671
15:33, 10 Июля 2020 550
14:57, 10 Июля 2020 660
12:49, 10 Июля 2020 920
18:02, 9 Июля 2020 823
16:36, 9 Июля 2020 885
14:58, 9 Июля 2020 484
13:25, 9 Июля 2020 600
10:53, 9 Июля 2020 686
17:12, 8 Июля 2020 857
16:11, 8 Июля 2020 1034
15:20, 8 Июля 2020 932
14:47, 8 Июля 2020 805
14:37, 8 Июля 2020 713
14:20, 8 Июля 2020 837
11:39, 8 Июля 2020 824
17:30, 7 Июля 2020 980
16:32, 7 Июля 2020 967
16:24, 7 Июля 2020 1178
15:37, 7 Июля 2020 575
Популярное
06.07.2020 1281
07.07.2020 1179
08.07.2020 1035
07.07.2020 1010
07.07.2020 979
07.07.2020 968
06.07.2020 962
06.07.2020 942
Президент проголосовал на повторных выборах в Парламент Абхазии
18:03, 12 Июля 2020
Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы в Народное Собрание - Парламент РА по 4 округам.
Сухум. 12 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на повторных выборах в Народное Собрание - Парламент РА, сообщает пресс-служба Президента РА.
Как отмечается в сообщении, Глава государства выполнил свой гражданский долг по месту прописки, в селе Тамыш Очамчырского района.
Повторные выборы в Народное Собрание по Кындгскому избирательному округу № 31 были назначены после избрания депутата Аслана Бжания Президентом Республики Абхазия.
После голосования Глава государства пообщался с жителями села.
(АП): Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы в Народное Собрание - Парламент РА по 4 округам.
Сухум. 12 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на повторных выборах в Народное Собрание - Парламент РА, сообщает пресс-служба Президента РА.
Как отмечается в сообщении, Глава государства выполнил свой гражданский долг по месту прописки, в селе Тамыш Очамчырского района.
Повторные выборы в Народное Собрание по Кындгскому избирательному округу № 31 были назначены после избрания депутата Аслана Бжания Президентом Республики Абхазия.
После голосования Глава государства пообщался с жителями села.
(АП): Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы в Народное Собрание - Парламент РА по 4 округам.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.