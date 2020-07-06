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Президент проголосовал на повторных выборах в Парламент Абхазии

18:03, 12 Июля 2020
Президент проголосовал на повторных выборах в Парламент Абхазии
Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы в Народное Собрание - Парламент РА по 4 округам.

Сухум. 12 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на повторных выборах в Народное Собрание - Парламент РА, сообщает пресс-служба Президента РА.

Как отмечается в сообщении, Глава государства выполнил свой гражданский долг по месту прописки, в селе Тамыш Очамчырского района. 

Повторные выборы в Народное Собрание по Кындгскому избирательному округу № 31 были назначены после избрания депутата  Аслана Бжания  Президентом Республики Абхазия.  

После голосования Глава государства пообщался с жителями села.

(АП): Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы в Народное Собрание - Парламент РА по 4 округам.

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