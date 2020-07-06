Президент проголосовал на повторных выборах в Парламент Абхазии

Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы в Народное Собрание - Парламент РА по 4 округам.



Сухум. 12 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на повторных выборах в Народное Собрание - Парламент РА, сообщает пресс-служба Президента РА.



Как отмечается в сообщении, Глава государства выполнил свой гражданский долг по месту прописки, в селе Тамыш Очамчырского района.



Повторные выборы в Народное Собрание по Кындгскому избирательному округу № 31 были назначены после избрания депутата Аслана Бжания Президентом Республики Абхазия.



После голосования Глава государства пообщался с жителями села.



(АП): Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы в Народное Собрание - Парламент РА по 4 округам.

