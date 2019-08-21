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Президент: признание независимости Абхазии явилось достойным воплощением торжества исторической справедливости
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12:29, 26 Августа 2019
Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днём международного признания независимости.
Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Президент Рауль Хаджимба поздравил народ Республики Абхазия с Днем международного признания.
В поздравлении говорится:
«Дорогие соотечественники!
Дата 26-е августа вошла в хронику политической истории Абхазии, как великое событие, открывшее еще одну знаменательную страницу в сложном и многотрудном процессе становления нашей государственности. Оно символизирует собой новый этап духовного возрождения народа, выстрадавшего и отстоявшего свое законное право на самостоятельное развитие и уверенное вхождение в мировое сообщество в качестве субъекта международного права.
Признание независимости Абхазии Российской Федерацией, произошедшее в 2008 году – это смелый шаг, проявление политической воли, глубоко осознанное решение руководства дружественного государства. Оно по праву явилось достойным воплощением торжества исторической справедливости.
Международное признание открыло перед Абхазией широкие возможности и перспективы. Принят комплекс мер по укреплению безопасности страны. Между Абхазией и Россией подписан ряд важных соглашений в области военно-технического сотрудничества, науки, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта. Сегодня наша республика уверенно входит в русло социально-экономического развития. При поддержке Российской Федерации восстанавливаются государственный университет, школы, дошкольные детские учреждения, больницы, объекты культуры. Расширяются масштабы работ по внедрению переработки сельхозпродукции. Заметно обновляется облик городов и районов республики, вкладываются значительные средства в восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры.
Следует отметить, что наш стратегический партнер оказывает нам значительную поддержку по подготовке высококвалифицированных кадров для нужд наиболее приоритетных направлений развития страны.
Благодаря взаимопониманию и успешному взаимодействию руководства России и Абхазии мы приступили к поэтапной реализации проектов восстановления воздушного и морского сообщения между двумя дружественными государствами. Идет проработка вопроса создания республиканского медицинского центра, соответствующего современным международным стандартам.
Мы уверенно встали на путь возрождения своей государственности и сделаем все возможное для ее развития, роста и процветания.
Дорогие соотечественники! Позвольте от всей души поздравить всех вас с замечательным праздником и пожелать мира, добра, счастья и благополучия!»
Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Президент Рауль Хаджимба поздравил народ Республики Абхазия с Днем международного признания.
В поздравлении говорится:
«Дорогие соотечественники!
Дата 26-е августа вошла в хронику политической истории Абхазии, как великое событие, открывшее еще одну знаменательную страницу в сложном и многотрудном процессе становления нашей государственности. Оно символизирует собой новый этап духовного возрождения народа, выстрадавшего и отстоявшего свое законное право на самостоятельное развитие и уверенное вхождение в мировое сообщество в качестве субъекта международного права.
Признание независимости Абхазии Российской Федерацией, произошедшее в 2008 году – это смелый шаг, проявление политической воли, глубоко осознанное решение руководства дружественного государства. Оно по праву явилось достойным воплощением торжества исторической справедливости.
Международное признание открыло перед Абхазией широкие возможности и перспективы. Принят комплекс мер по укреплению безопасности страны. Между Абхазией и Россией подписан ряд важных соглашений в области военно-технического сотрудничества, науки, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта. Сегодня наша республика уверенно входит в русло социально-экономического развития. При поддержке Российской Федерации восстанавливаются государственный университет, школы, дошкольные детские учреждения, больницы, объекты культуры. Расширяются масштабы работ по внедрению переработки сельхозпродукции. Заметно обновляется облик городов и районов республики, вкладываются значительные средства в восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры.
Следует отметить, что наш стратегический партнер оказывает нам значительную поддержку по подготовке высококвалифицированных кадров для нужд наиболее приоритетных направлений развития страны.
Благодаря взаимопониманию и успешному взаимодействию руководства России и Абхазии мы приступили к поэтапной реализации проектов восстановления воздушного и морского сообщения между двумя дружественными государствами. Идет проработка вопроса создания республиканского медицинского центра, соответствующего современным международным стандартам.
Мы уверенно встали на путь возрождения своей государственности и сделаем все возможное для ее развития, роста и процветания.
Дорогие соотечественники! Позвольте от всей души поздравить всех вас с замечательным праздником и пожелать мира, добра, счастья и благополучия!»
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