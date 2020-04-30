Президент представил коллективу нового исполняющего обязанности главы Сухума

Ранее Президент подписал Указ о назначении Беслана Эшба исполняющим обязанности главы Администрации Сухума.



Сухум. 4 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания представил коллективу столичной Администрации исполняющего обязанности главы Сухума Беслана Эшба.



Президент поблагодарил коллектив мэрии: «Надеюсь, что традиции коллектива Администрации сохранятся, и работа будет спориться. Столица — это лицо нашего государства. Новому мэру даны новые поручения».



Со своей стороны, Беслан Эшба заверил: «Я понимаю высокую ответственность, которая возложена на меня, и намерен приложить максимум усилий, знаний и умения, чтобы на деле показать жителям и гостям нашей столицы высокую эффективность работы».



При этом, Эшба сообщил, что первые шаги на новом поприще он обсудит с коллегами уже сегодня и начнет с преобразования структуры Администрации, чтобы привести ее в соответствие с действующим законодательством и сделать работу аппарата максимально эффективной.



«Как Глава государства, я буду уделять особое внимание городу. Люди от вас ждут результатов, хотят получить прозрачную, честную и эффективную власть. Мы будем помогать, контролировать и объективно оценивать вашу деятельность», - подытожил Аслан Бжания.