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Президент представил коллективу нового исполняющего обязанности главы Сухума

13:02, 4 Мая 2020
Президент представил коллективу нового исполняющего обязанности главы Сухума
Ранее Президент подписал Указ о назначении Беслана Эшба исполняющим обязанности главы Администрации Сухума.

Сухум. 4 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания представил коллективу столичной Администрации исполняющего обязанности главы Сухума Беслана Эшба.

Президент поблагодарил коллектив мэрии: «Надеюсь, что традиции коллектива Администрации сохранятся, и работа будет спориться. Столица — это лицо нашего государства. Новому мэру даны новые поручения».

Со своей стороны, Беслан Эшба заверил: «Я понимаю высокую ответственность, которая возложена на меня, и намерен приложить максимум усилий, знаний и умения, чтобы на деле показать жителям и гостям нашей столицы высокую эффективность работы».

При этом, Эшба сообщил, что первые шаги на новом поприще он обсудит с коллегами уже сегодня и начнет с преобразования структуры Администрации, чтобы привести ее в соответствие с действующим законодательством и сделать работу аппарата максимально эффективной.

«Как Глава государства, я буду уделять особое внимание городу. Люди от вас ждут результатов, хотят получить прозрачную, честную и эффективную власть. Мы будем помогать, контролировать и объективно оценивать вашу деятельность», - подытожил Аслан Бжания.

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