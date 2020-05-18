Президент представил коллективу Администрации Гудаутского района нового руководителя

Ранее Аслан Бжания подписал Указ о назначении Баграта Боджгуа и.о. главы Гудаутского района.



Сухум. 21 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Гудаутского района исполняющего обязанности главы районной Администрации Баграта Боджгуа. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.



Глава государства поблагодарил прежних руководителей района и всех сотрудников Администрации за проделанную работу.

Аслан Бжания призвал нового руководителя при подборе кадров руководствоваться исключительно профессиональными и моральными качествами будущих сотрудников.



«У нас было много проблем, к ним добавилась ещё одна, - охватившая весь мир, пандемия коронавирусной инфекции. Основной удар принял ваш район, здесь лечат заразившихся коронавирусом, за что выражаю огромную благодарность»,- сказал Президент.



При этом, Глава государства сообщил, что на территории Гудаутскрй ЦРБ строится специальное помещение для размещения аппарата компьютерной томографии.

«В течение месяца аппарат будет запущен»,- добавил Аслан Бжания.



И. о. главы Администрации Баграт Боджгуа поблагодарил Президента за оказанное доверие.

