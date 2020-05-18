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Президент представил коллективу Администрации Гудаутского района нового руководителя
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17:34, 21 Мая 2020
Ранее Аслан Бжания подписал Указ о назначении Баграта Боджгуа и.о. главы Гудаутского района.
Сухум. 21 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Гудаутского района исполняющего обязанности главы районной Администрации Баграта Боджгуа. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
Глава государства поблагодарил прежних руководителей района и всех сотрудников Администрации за проделанную работу.
Аслан Бжания призвал нового руководителя при подборе кадров руководствоваться исключительно профессиональными и моральными качествами будущих сотрудников.
«У нас было много проблем, к ним добавилась ещё одна, - охватившая весь мир, пандемия коронавирусной инфекции. Основной удар принял ваш район, здесь лечат заразившихся коронавирусом, за что выражаю огромную благодарность»,- сказал Президент.
При этом, Глава государства сообщил, что на территории Гудаутскрй ЦРБ строится специальное помещение для размещения аппарата компьютерной томографии.
«В течение месяца аппарат будет запущен»,- добавил Аслан Бжания.
И. о. главы Администрации Баграт Боджгуа поблагодарил Президента за оказанное доверие.
Сухум. 21 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Гудаутского района исполняющего обязанности главы районной Администрации Баграта Боджгуа. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
Глава государства поблагодарил прежних руководителей района и всех сотрудников Администрации за проделанную работу.
Аслан Бжания призвал нового руководителя при подборе кадров руководствоваться исключительно профессиональными и моральными качествами будущих сотрудников.
«У нас было много проблем, к ним добавилась ещё одна, - охватившая весь мир, пандемия коронавирусной инфекции. Основной удар принял ваш район, здесь лечат заразившихся коронавирусом, за что выражаю огромную благодарность»,- сказал Президент.
При этом, Глава государства сообщил, что на территории Гудаутскрй ЦРБ строится специальное помещение для размещения аппарата компьютерной томографии.
«В течение месяца аппарат будет запущен»,- добавил Аслан Бжания.
И. о. главы Администрации Баграт Боджгуа поблагодарил Президента за оказанное доверие.
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