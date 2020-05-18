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Президент представил кандидатуру Беслана Эшба для назначения на должность главы Администрации Сухума
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18:33, 19 Мая 2020
Беслан Эшба был назначен и. о. главы Администрации г. Сухум 30 апреля 2020 года.
Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания, в соответствии со статьей 24 закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», представил на согласование в Сухумское городское Собрание кандидатуру Эшба Беслана Федоровича для назначения на должность главы Администрации города Сухум. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
(АП): Беслан Эшба был назначен и. о. главы Администрации г. Сухум 30 апреля 2020 года.
Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания, в соответствии со статьей 24 закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», представил на согласование в Сухумское городское Собрание кандидатуру Эшба Беслана Федоровича для назначения на должность главы Администрации города Сухум. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
(АП): Беслан Эшба был назначен и. о. главы Администрации г. Сухум 30 апреля 2020 года.
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