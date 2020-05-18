Президент представил кандидатуру Беслана Эшба для назначения на должность главы Администрации Сухума

Беслан Эшба был назначен и. о. главы Администрации г. Сухум 30 апреля 2020 года.



Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания, в соответствии со статьей 24 закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», представил на согласование в Сухумское городское Собрание кандидатуру Эшба Беслана Федоровича для назначения на должность главы Администрации города Сухум. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.



(АП): Беслан Эшба был назначен и. о. главы Администрации г. Сухум 30 апреля 2020 года.

