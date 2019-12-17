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Президент представил исполняющего обязанности главы Очамчырского района
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13:26, 19 Декабря 2019
Указом Президента Абхазии Геннадий Цвижба назначен и.о. главы Администрации Очамчырского района.
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу Администрации Очамчырского района нового руководителя Геннадия Цвижба.
Рауль Хаджимба отметил: «Работа, которую выполняет каждый глава района, непроста. Для достижения поставленных целей необходимо взаимопонимание. Нельзя сказать, что все задачи решены, есть ошибки, но есть и успехи, которые сложно не заметить. Если мы один народ, одна нация, нужно объединиться и работать сообща, оставить противостояние и относиться к друг другу с уважением. Важно увеличивать собственные доходы государства. Надеюсь, что у нового главы района будет поддержка. Желаю ему удачи и успехов в работе».
Со своей стороны, Геннадий Цвижба отметил: «Нужно идти по выбранному пути, сделать еще один шаг к достижениям. Для меня самым важным является благополучие страны, апсуара. Думаю, именно это нас объединит. Необходимо решить проблемы, которые беспокоят наших граждан».
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу Администрации Очамчырского района нового руководителя Геннадия Цвижба.
Рауль Хаджимба отметил: «Работа, которую выполняет каждый глава района, непроста. Для достижения поставленных целей необходимо взаимопонимание. Нельзя сказать, что все задачи решены, есть ошибки, но есть и успехи, которые сложно не заметить. Если мы один народ, одна нация, нужно объединиться и работать сообща, оставить противостояние и относиться к друг другу с уважением. Важно увеличивать собственные доходы государства. Надеюсь, что у нового главы района будет поддержка. Желаю ему удачи и успехов в работе».
Со своей стороны, Геннадий Цвижба отметил: «Нужно идти по выбранному пути, сделать еще один шаг к достижениям. Для меня самым важным является благополучие страны, апсуара. Думаю, именно это нас объединит. Необходимо решить проблемы, которые беспокоят наших граждан».
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