Президент представил исполняющего обязанности главы города Пицунда

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о назначении Алхаса Шамба исполняющим обязанности главы города Пицунда.



Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу Администрации города Пицунда нового руководителя Алхаса Шамба.



Рауль Хаджимба пожелал удачи новому руководителю: «Уверен, что Алхас Шамба справится с работой, но и вы должны оказать ему поддержку. Хочу сказать спасибо предыдущему руководителю, он проделал большую работу. Но, надо еще многое сделать, чтобы Абхазию воспринимали, как страну, которая действительно хочет независимости и самостоятельности».



Со своей стороны, Алхас Валикович поблагодарил главу государства за оказанное доверие: «Мы вместе с горожанами претворим наши мечты в жизнь. Все в наших руках! Мы поставим перед собой задачи и поэтапно будем их выполнять».



