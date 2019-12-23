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Президент поручил разработать проект программы по модернизации работы таможенных органов
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14:05, 25 Декабря 2019
В Администрации Президента прошло совещание по вопросам работы таможенных органов.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам работы таможенных органов. Об этом сообщает пресс-секретарь Президента Наала Авидзба.
На совещании Глава государства поручил Правительству до конца первого квартала 2020 года разработать проект программы по модернизации работы таможенных органов сроком на два года.
В программе предполагается предусмотреть материально-техническое обустройство таможенных пунктов пропуска, создание складов временного хранения, внедрение технических средств контроля, строительство таможенно-логистических терминалов.
Президент отметил, что создание современных материально-технических условий необходимо для повышения качества работы таможенных органов, улучшения качества таможенного оформления и досмотра.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам работы таможенных органов. Об этом сообщает пресс-секретарь Президента Наала Авидзба.
На совещании Глава государства поручил Правительству до конца первого квартала 2020 года разработать проект программы по модернизации работы таможенных органов сроком на два года.
В программе предполагается предусмотреть материально-техническое обустройство таможенных пунктов пропуска, создание складов временного хранения, внедрение технических средств контроля, строительство таможенно-логистических терминалов.
Президент отметил, что создание современных материально-технических условий необходимо для повышения качества работы таможенных органов, улучшения качества таможенного оформления и досмотра.
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