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Президент подписал Распоряжение об отдельных мерах по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции

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21:34, 12 Июня 2020
Президент подписал Распоряжение об отдельных мерах по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции
Согласно документу до 1 июля ограничен въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе.

Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В документе говорится:

«На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 11 июня 2020 года:

1. Ограничить до 1 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:
– работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
– водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
– машинистов грузовых поездов. 

Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Республики Абхазия организовать до         1 июля 2020 года круглосуточное дежурство медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу.

2. Обеспечить изоляцию граждан сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

3. Министерству иностранных дел Республики Абхазия ежедневно информировать Министерство внутренних дел Республики Абхазия о лицах, получивших свидетельство на въезд (возвращение) в Республику Абхазия.

4. Запретить до 1 июля 2020 года на территории Республики Абхазия бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.

5. Запретить до 1 июля 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.

6. Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию территорий данных объектов.

7. Главам администраций районов и г. Сухум обеспечить работу общественного транспорта с обязательной ежедневной дезинфекцией эксплуатируемых транспортных средств.

8. Запретить до 1 июля 2020 года на территории Республики Абхазия деятельность дошкольных образовательных учреждений.

9. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 1 июля 2020 года освободить работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

Рекомендовать руководителям коммерческих и некоммерческих организаций до 1 июля 2020 года освободить работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

10. Определить уполномоченными органами по настоящему Распоряжению:
– Службу государственной безопасности Республики Абхазия – за реализацию пункта 1 настоящего Распоряжения в части исполнения требований по ограничению въезда в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства;
– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, Министерство здравоохранения Республики Абхазия – за реализацию пункта 1 настоящего Распоряжения в части организации круглосуточного дежурства медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу;
– Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по контролю за реализацией пункта 2 настоящего Распоряжения;
– Министерство иностранных дел Республики Абхазия – за реализацию пункта 3 настоящего Распоряжения;
– Министерство туризма Республики Абхазия и Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по контролю за реализацией пункта 4 настоящего Распоряжения;
–.Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – за реализацию пункта 5 настоящего Распоряжения;
– Администрации районов и г. Сухум – за реализацию пунктов 6-8, абзаца первого пункта 9 настоящего Распоряжения;
– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия – по контролю за реализацией пункта 8 настоящего Распоряжения;
– Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия – по контролю за реализацией абзаца первого пункта 9 настоящего Распоряжения.

11. Признать утратившим силу Распоряжение Президента Республики Абхазия «О продлении срока действия отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 29 мая 2020 года, №214-рп.

12. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 15 июня 2020 года».

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