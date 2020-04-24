18:40, 30 Апреля 2020 144
18:34, 30 Апреля 2020 161
18:27, 30 Апреля 2020 178
18:20, 30 Апреля 2020 293
18:14, 30 Апреля 2020 157
18:10, 30 Апреля 2020 286
17:57, 30 Апреля 2020 278
16:45, 30 Апреля 2020 153
16:20, 30 Апреля 2020 282
13:46, 30 Апреля 2020 409
13:41, 30 Апреля 2020 519
13:15, 30 Апреля 2020 861
19:35, 29 Апреля 2020 399
19:27, 29 Апреля 2020 614
19:17, 29 Апреля 2020 451
19:13, 29 Апреля 2020 798
19:10, 29 Апреля 2020 686
17:08, 29 Апреля 2020 943
13:55, 29 Апреля 2020 588
13:41, 29 Апреля 2020 792
13:17, 29 Апреля 2020 412
13:06, 29 Апреля 2020 621
12:40, 29 Апреля 2020 1464
11:46, 29 Апреля 2020 346
19:33, 28 Апреля 2020 1317
Популярное
24.04.2020 1443
28.04.2020 1442
24.04.2020 1406
23.04.2020 1275
24.04.2020 1272
24.04.2020 1255
28.04.2020 1237
Президент освободил Кана Кварчия от исполнения обязанностей главы Администрации Сухума
51
18:10, 30 Апреля 2020
Аслан Бжания подписал Указ об освобождении от должности исполняющего обязанности главы Администрации Сухума.
Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ об освобождении от должности исполняющего обязанности главы Администрации города Сухум.
В тесте Указа говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» освободить Кварчия Кана Валерьевича от исполнения обязанностей главы Администрации г. Сухум».
Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ об освобождении от должности исполняющего обязанности главы Администрации города Сухум.
В тесте Указа говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» освободить Кварчия Кана Валерьевича от исполнения обязанностей главы Администрации г. Сухум».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.