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Президент обсудил на совещании благоустройство столицы
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19:31, 27 Ноября 2019
Глава государства поставил ряд соответствующих задач перед Правительством.
Сухум. 27 ноября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба обсудил на совещании взаимодействие центральных органов госуправления, предприятий и организаций республиканского подчинения с Администрацией города Сухум по вопросам благоустройства столицы, содержания подведомственных объектов и прилегающих к ним территорий, расположенных в пределах городской черты. Об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Наала Авидзба.
Президент поручил премьер-министру РА Валерию Бганба принять соответствующие меры и оперативно решать поставленные задачи во взаимодействии с профильными предприятиями и организациями республиканского подчинения.
Рауль Хаджимба отметил, что важно организовать работы по ремонту автодорог, наладить водоснабжение, утилизацию бытовых отходов, движение общественного транспорта, благоустроить парковые зоны, территорию сухумского рынка, пляжи, реконструировать набережную, восстановить здания железнодорожных вокзалов в пределах городской черты, отрегулировать выносную торговлю.
Сухум. 27 ноября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба обсудил на совещании взаимодействие центральных органов госуправления, предприятий и организаций республиканского подчинения с Администрацией города Сухум по вопросам благоустройства столицы, содержания подведомственных объектов и прилегающих к ним территорий, расположенных в пределах городской черты. Об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Наала Авидзба.
Президент поручил премьер-министру РА Валерию Бганба принять соответствующие меры и оперативно решать поставленные задачи во взаимодействии с профильными предприятиями и организациями республиканского подчинения.
Рауль Хаджимба отметил, что важно организовать работы по ремонту автодорог, наладить водоснабжение, утилизацию бытовых отходов, движение общественного транспорта, благоустроить парковые зоны, территорию сухумского рынка, пляжи, реконструировать набережную, восстановить здания железнодорожных вокзалов в пределах городской черты, отрегулировать выносную торговлю.
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