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Президент об Инвестпрограмме: в этом году – 1 миллиард 600 млн рублей за нами зарезервированы
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21:50, 2 Июля 2020
Президент Абхазии дал пресс-конференцию.
Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Тамара Ачба/ Лана Цвижба. пресс-конфренции Глава государства ответил на вопрос Апсныпресс о выполнении Инвестпрограммы.
Аслан Георгиевич, какова судьба инвестиционных проектов на предстоящий год в условиях преодоления пандемии кароновируса, возможно ли перераспределение средств на социальную помощь населению или малому бизнесу?
Аслан Бжания:
«Перераспределение средств из Инвестпрограммы на зарплаты невозможно. Эти деньги заложены в бюджете Российской Федерации. Бюджет России — это закон, а за нарушение закона людей там принято наказывать. Максимум, что могут сделать, это сохранить объемы финансирования. У нас были определенные обязательства. Мы должны были подготовить действующую документацию на 30 июня на переходящие объекты. Эти документы подготовлены. Поэтому, мы прогнозируем здесь неплохую работу по незавершенным объектам.
В этом году – 1 миллиард 600 млн за нами зарезервированы, эти деньги никто не трогал, они могут к нам поступить, если мы открываем границы, и эпидемия нам не помешает. Эти деньги никто не собирается урезать. Если в этом году мы эти средства не сумеем освоить, нам удастся их перекинуть на следующий год».
Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Тамара Ачба/ Лана Цвижба. пресс-конфренции Глава государства ответил на вопрос Апсныпресс о выполнении Инвестпрограммы.
Аслан Георгиевич, какова судьба инвестиционных проектов на предстоящий год в условиях преодоления пандемии кароновируса, возможно ли перераспределение средств на социальную помощь населению или малому бизнесу?
Аслан Бжания:
«Перераспределение средств из Инвестпрограммы на зарплаты невозможно. Эти деньги заложены в бюджете Российской Федерации. Бюджет России — это закон, а за нарушение закона людей там принято наказывать. Максимум, что могут сделать, это сохранить объемы финансирования. У нас были определенные обязательства. Мы должны были подготовить действующую документацию на 30 июня на переходящие объекты. Эти документы подготовлены. Поэтому, мы прогнозируем здесь неплохую работу по незавершенным объектам.
В этом году – 1 миллиард 600 млн за нами зарезервированы, эти деньги никто не трогал, они могут к нам поступить, если мы открываем границы, и эпидемия нам не помешает. Эти деньги никто не собирается урезать. Если в этом году мы эти средства не сумеем освоить, нам удастся их перекинуть на следующий год».
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