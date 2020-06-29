APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
21:50, 2 Июля 2020 64
21:38, 2 Июля 2020 89
21:29, 2 Июля 2020 118
20:54, 2 Июля 2020 209
20:45, 2 Июля 2020 431
20:40, 2 Июля 2020 494
18:46, 2 Июля 2020 229
14:46, 2 Июля 2020 246
13:02, 2 Июля 2020 318
12:12, 2 Июля 2020 347
09:17, 2 Июля 2020 345
21:05, 1 Июля 2020 406
16:00, 1 Июля 2020 544
15:14, 1 Июля 2020 807
13:53, 1 Июля 2020 449
13:01, 1 Июля 2020 1031
12:31, 1 Июля 2020 510
12:11, 1 Июля 2020 425
20:04, 30 Июня 2020 1327
18:00, 30 Июня 2020 790
15:44, 30 Июня 2020 505
15:40, 30 Июня 2020 553
13:09, 30 Июня 2020 731
19:47, 29 Июня 2020 1094
19:17, 29 Июня 2020 1563

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Президент об Инвестпрограмме: в этом году – 1 миллиард 600 млн рублей за нами зарезервированы

Президент об Инвестпрограмме: в этом году – 1 миллиард 600 млн рублей за нами зарезервированы

14
21:50, 2 Июля 2020
Президент об Инвестпрограмме: в этом году – 1 миллиард 600 млн рублей за нами зарезервированы
Президент Абхазии дал пресс-конференцию.

Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Тамара Ачба/ Лана Цвижба. пресс-конфренции Глава государства ответил на вопрос Апсныпресс о выполнении Инвестпрограммы.

 Аслан Георгиевич, какова судьба инвестиционных проектов на предстоящий год в условиях преодоления пандемии кароновируса, возможно ли перераспределение средств на социальную помощь населению или малому бизнесу?

Аслан Бжания:

«Перераспределение средств из Инвестпрограммы на зарплаты невозможно. Эти деньги заложены в бюджете Российской Федерации. Бюджет России — это закон, а за нарушение закона людей там принято наказывать. Максимум, что могут сделать, это сохранить объемы финансирования. У нас были определенные обязательства. Мы должны были подготовить действующую документацию на 30 июня на переходящие объекты. Эти документы подготовлены. Поэтому, мы прогнозируем здесь неплохую работу по незавершенным объектам.

В этом году – 1 миллиард 600 млн за нами зарезервированы, эти деньги никто не трогал, они могут к нам поступить, если мы открываем границы, и эпидемия нам не помешает. Эти деньги никто не собирается урезать. Если в этом году мы эти средства не сумеем освоить, нам удастся их перекинуть на следующий год».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика