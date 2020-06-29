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Президент – о приобретении жилья иностранцами
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15:14, 3 Июля 2020
Глава государства дал пресс-конференцию ИА «Интерфакс» в онлайн-режиме.
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. На онлайн пресс-конференции ИА «Интерфакс» Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал вопрос приобретения жилья иностранными гражданами на первичном рынке.
Аслан Бжания отметил, что в настоящее время «никаких новшеств» в этом направлении нет: «Пользуясь случаем, хочу довести до сведения телезрителей и тех, кто будет смотреть эту пресс-конференцию, что иностранцы имеют право приобретать в Абхазии недвижимость, но для этого они должны зарегистрировать здесь юридическое лицо. То есть, для юридических лиц, зарегистрированных на территории Абхазии, никаких ограничений нет. Что касается физических лиц, если нет гражданства Абхазии, то правом приобретения жилья люди не наделены».
Глава государства напомнил, что вопрос приобретения недвижимости гражданами России поднимался неоднократно: «Вопрос на стадии изучения. Допускаю, что на этом этапе, в ближайшие полгода-год мы не готовы идти по этому пути, не готовы наши государства, не готов наш правовой механизм. Мы будем этот вопрос дальше изучать и найдем то решение, которое устроит обе стороны».
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. На онлайн пресс-конференции ИА «Интерфакс» Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал вопрос приобретения жилья иностранными гражданами на первичном рынке.
Аслан Бжания отметил, что в настоящее время «никаких новшеств» в этом направлении нет: «Пользуясь случаем, хочу довести до сведения телезрителей и тех, кто будет смотреть эту пресс-конференцию, что иностранцы имеют право приобретать в Абхазии недвижимость, но для этого они должны зарегистрировать здесь юридическое лицо. То есть, для юридических лиц, зарегистрированных на территории Абхазии, никаких ограничений нет. Что касается физических лиц, если нет гражданства Абхазии, то правом приобретения жилья люди не наделены».
Глава государства напомнил, что вопрос приобретения недвижимости гражданами России поднимался неоднократно: «Вопрос на стадии изучения. Допускаю, что на этом этапе, в ближайшие полгода-год мы не готовы идти по этому пути, не готовы наши государства, не готов наш правовой механизм. Мы будем этот вопрос дальше изучать и найдем то решение, которое устроит обе стороны».
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