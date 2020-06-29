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Президент о последствиях пандемии: из бюджета страны «выпадает» 1,9 миллиардов рублей

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21:29, 2 Июля 2020
Президент о последствиях пандемии: из бюджета страны «выпадает» 1,9 миллиардов рублей
Глава государства дал пресс-конференцию.

Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Тамара Ачба/Лана Цвижба. На пресс-конференции Глава государства Аслан Бжания рассказал о сложном финансовом положении в стране и об изменении собственных доходов бюджета в связи с коронавирусом.

Президент Абхазии Аслан Бжания пояснил, что из-за пандемии корнавируса из бюджета страны «выпадает» 1,9 миллиардов рублей: «Для нашего бюджета – это огромные деньги. В 2019 году объем финансовых поступлений в Республику Абхазия, а это бюджет и внебюджетные фонды, вместе с Пенсионным фондом – 15 миллиардов 353 миллиона рублей, из них собственных – 6 миллиардов 527, то есть 43%. 8 миллиардов 826 миллионов – это деньги, которые поступают к нам из Российской Федерации».

При этом, по словам Бжания, самостоятельно из ситуации с пандемией страна выйти не сможет: «У нас нет для этого никаких предпосылок. Вот если бы мы сняли ограничения, введенные в связи с эпидемией, и у нас заработали промышленные предприятия или иные отрасли экономики, которые смогли бы восполнить доходы бюджета… Но у нас нет этого! Поэтому будет очень сложно. Единственный выход на данном этапе – помощь Российской Федерации. Если мы откроем границу, и в Абхазии частично состоится курортный сезон, то конечно, сумма «выпадающих доходов» будет меньше».

В доказательство Президент привел цифры: «В 2014 году трудоспособное население – 144 000 человек, при этом работало – 40 581 человек, средняя заработная плата была – 9 895 рублей. В 2019 году трудоспособное население – 145 000, работающих – 42 188 человек, а средняя заработная плата – 10 935. Посмотрите, с учетом инфляции, что это такое? Вот состояние нашей экономики! Насколько мы разбогатели за последние 5 лет, были ли подвижки в развитии экономики? Это цифры из Госстата. Я никого не упрекаю, лишь довожу до вас объективно сложившуюся информацию».

Глава государства отметил: «Мы будем работать и развиваться в правильном направлении. Наш бюджет, собственно доходная часть – это 5,5 миллиардов рублей. Исполнение нормативно-публичных обязательств государства перед гражданами приобретает и всегда имело исключительно важное значение, а в рамках эпидемии – еще большее значение».

Аслан Бжания обратил внимание на перспективные объекты турбизнеса: «Ту поддержку, которую нам окажут, мы должны обернуть себе на пользу. Вот гостиница, напротив отеля «Леон», гостиница на берегу реки Басла, гостиница в Гагре – эти объекты на 90% готовы и будут создавать рабочие места, платить налоги. Это надо все довести до конца с помощью Российской Федерации».

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