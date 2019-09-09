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Президент: нам необходим взаимный обмен мнениями по всем вопросам, тревожащим общество

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18:06, 10 Сентября 2019
Президент: нам необходим взаимный обмен мнениями по всем вопросам, тревожащим общество

Рауль Хаджимба обратился к народу Абхазии.

Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к народу:

«Дорогие соотечественники!

Более двух недель наша страна жила в напряженном ожидании исхода президентских выборов.

Как я отмечал в своем предыдущем обращении, избирательная кампания достаточно зримо и прозрачно выявила сильные и слабые стороны развития демократических процессов в Абхазии. Несмотря на высокий градус политической жизни, противоречивость взглядов власти и оппозиции, взаимную, порой и нелицеприятную критику, мы стараемся находить точки соприкосновения в вопросах, определяющих характер и тенденции нашего дальнейшего развития, формирования ценностных основ нашего независимого государства.

Да, мы порой остро спорим, дискутируем по наиболее актуальным социально-экономическим, политическим и правовым проблемам, нас слышит широкая аудитория наших граждан, для которых превыше всего мир, стабильность, преодоление существующих сложностей. 

Выборы отчетливо продемонстрировали, что наши граждане, достаточно активно включившиеся в них и в первом и во втором туре, неравнодушны к складывающей ситуации, к судьбе реформ. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить искреннюю благодарность всему народу Республики Абхазия, к уважаемым представителям всех национальных общин, ко всем избирателям, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному штабу, – за проявленную высокую ответственность, глубокое осознание своего гражданского долга.

Наши избиратели воочию видят, ценят определенные достижения, в то же время открыто говорят на встречах и о том, что препятствует развитию тех или иных отраслей. На мой взгляд, людей меньше всего волнуют личные претензии политиков. Людей серьезно беспокоят проблемы социальной и правовой защищенности общества, укрепления правопорядка, борьбы с преступностью, улучшения благосостояния населения. И обязанность руководства страны, в первую очередь Президента – увереннее и решительнее менять ситуацию, преодолевать инерцию, поворачивать чиновников лицом к насущным потребностям наших граждан. С таким настроем я шел на выборы на второй срок и, надеюсь, что при вашей поддержке, удастся заметно переломить ситуацию.

Уверен, что споры и разногласия вокруг результатов выборов, лихорадящие общество, будут отрегулированы мирным и правовым путем. Если международные наблюдатели засвидетельствовали в ходе избирательной кампании готовность нашего общества и политических объединений соблюдать общепринятые нормы, вести себя цивилизованно, то это говорит о том, что растет политическая и правовая культура, мудрость и благоразумие народа способны выводить наше государство на качественно новый уровень.

В ходе президентской избирательной кампании, во время непосредственных встреч с людьми, я еще раз убедился в том, что у нас есть умная, воспитанная, переживающая за судьбу Отечества, молодежь. И мы обязаны проявить больше внимания проблемам молодежной политики, нуждам, социальным запросам и проблемам молодых, ибо именно им предстоит нести в будущем тяжкую ношу строительства государства.

Оценивая пройденный этап президентских выборов, я лишний раз убедился в необходимости ведения еще более широкого и постоянного диалога со всеми слоями общества, с нашими уважаемыми ветеранами, с оппозиционными партиями и их лидерами. Как и раньше, я готов к такому открытому разговору. Нам как воздух необходимы политические консультации и взаимный обмен мнениями по всем вопросам, тревожащим общество. Я буду делать все от себя зависящее для создания такой атмосферы и рассчитываю на встречные шаги в этом плане.

Желаю всем вам, дорогие сограждане, мира, благополучия, процветания, претворения всех ваших добрых намерений и замыслов!»




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