Президент: добровольцы шли к нам, чтобы заявить миру свое решительное «нет!» грузинской агрессии

15 августа в Абхазии отмечают День добровольца.



Сухум. 15 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба/Дамей Касландзия. В Гудаутском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца.



Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил воинов-добровольцев и ветеранов:



«Исторически судьбы наших братских народов складывались таким образом, что когда над ними нависала внешняя угроза, чувство единения, единокровного и духовного родства становилось самым надежным щитом от любой агрессии. И этот великий зов крови, неистребимого кавказского духа мощно сработал, как и прежде, в августе 1992 года, когда на мирную абхазскую землю обрушилась большая беда. В защиту свободолюбивой Абхазии, вступившей в неравную схватку с грузинскими оккупационными войсками, встали все народы Северного Кавказа, многочисленные представители зарубежных диаспор, казаки Юга России, воины Приднестровской Молдавской республики. Вы, дорогие наши братья, шли к нам тернистыми горными тропами, иными трудно преодолимыми путями, чтобы, встав рядом, твердо заявить всему миру свое решительное «нет!» грузинской агрессии и вандализму!



Шли по призыву Конфедерации народов Кавказа, Международной Черкесской Организации, мужественно преодолевая преграды, чинившиеся приспешниками Грузии, покровителями кровавого тбилисского режима. Мы помним, с какими смелыми, решительными и мудрыми обращениями ко всем соотечественникам выступали в те суровые и судьбоносные дни Юрий Калмыков, Муса Шанибов, Юсуп Сосламбеков, Султан Сосналиев, Адам Хуаде и многие другие выдающиеся сыны Кавказа. Вливаясь в ряды Абхазской Армии, вы отчаянно сражались плечом к плечу с нашими воинами – как на Западном, так и на Восточном фронтах. Руку помощи протянули нам народы Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Южной и Северной Осетии, Дагестана. В то тяжелое время мы, как никогда, ощутили на себе моральную поддержку прогрессивной общественности дружественной России, ее интеллигенции.



Следует дать высокую оценку организационно-идеологической деятельности штаба Конфедерации Народов Кавказа, располагавшегося во время войны в г. Гудаута.



Добровольческое движение в поддержку Абхазии навеки вписано золотыми буквами в новейшую историю не только нашего государства, но и всего Кавказа.



Мы и впредь будем делать все от нас зависящее для укрепления связей всех воинов-ветеранов, внесших свой весомый вклад в защиту Абхазии. Мы призваны возводить в ранг высших ценностей нашу общую Победу, налаживая надежные мосты между всеми дружественными республиками. Мы должны показать подрастающему поколению, как бережно следует относиться к общим завоеваниям, традициям взаимоуважения, к собственной истории, к ее животрепещущим страницам.



Вечная память воинам-добровольцам, сложившим головы в борьбе за свободу и независимость Республики Абхазия! Пусть крепнет Союз доблестных защитников Абхазии, закаленный в ожесточенных боях против грузинских вооруженных полчищ! Нагӡара ақәзааит Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьчаҩцәа фырхаҵарыла иӡрыжәу Реидгыла! Иазҳалааит здацҧашәқәа ҵаулоу ҳаиҩызара, ҳаешьара!»



На торжественном мероприятии был зачитан поздравительный адрес от министра обороны Абхазии, генерала армии Мираба Кишмария:



«В новейшей истории Абхазии добровольческому движению отведено особое место. Неоценим вклад добровольцев в национально-освободительное движение народа Абхазии, в Победу в Отечественной войне 1992-1993 гг.



Более двух тысяч добровольцев участвовали в священной борьбе нашего народа за свободу и независимость. Именно их братская помощь не позволила осуществиться планам агрессора, направленным на геноцид абхазского народа.



В тяжелое для нашего народа время представители разных национальностей, разного вероисповедания, взглядов, были едины в одном – помочь сражающейся Абхазии в ее борьбе против оккупантов.



Добровольцы вливались в ряды Вооруженных Сил Республики Абхазия, являя собой пример мужества и братства. Более 260 добровольцев погибли, защищая Апсны. Их подвиг бессмертен!



После завершения войны подавляющее большинство добровольцев вернулось к своим очагам. Отрадно, что сегодня есть общественные организации, объединяющие добровольцев, и мы рады приветствовать наших братьев. Многие из добровольцев живут в Абхазии и вносят свой вклад в развитие нашей общей Родины.



Память о подвиге добровольцев народ Абхазии пронесет сквозь века!



Это была наша общая борьба за свободу и независимость. Это была наша общая Победа во имя мира и созидания!»



Председатель Ассоциации чеченских добровольцев Вахид Керимов также отметил значимость события: «Это не только День добровольцев, но и день ополчения всего Кавказа. Когда мы дошли до Абхазии, то встретили много других национальностей, против врага ополчился весь Кавказ, корни давали о себе знать. Мы всегда будем вместе с вами – великим абхазским народом! По другому не может быть».

