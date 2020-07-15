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Главная / Новости / Русская версия / Президент Аслан Бжания провел сегодня прием граждан.

Президент Аслан Бжания провел сегодня прием граждан.

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16:14, 20 Июля 2020
Президент Аслан Бжания провел сегодня прием граждан.
На прием к Президенту пришли 43 посетителя.

Сухум. 20 июля. Апсныпресс. Как сообщает пресс-служба Президента, «на прием, продолжавшийся около пяти часов, пришли 43 посетителя из разных городов и районов республики».    

Затронутые ими вопросы касались различных областей: медицинской, социальной, инфраструктурной, жилищной, правовой, научной и др.

По итогам приема граждан Глава государства дал поручения соответствующим ведомствам изучить обращения и принять необходимые решения.


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