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Президент Аслан Бжания провел сегодня прием граждан.
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16:14, 20 Июля 2020
На прием к Президенту пришли 43 посетителя.
Сухум. 20 июля. Апсныпресс. Как сообщает пресс-служба Президента, «на прием, продолжавшийся около пяти часов, пришли 43 посетителя из разных городов и районов республики».
Затронутые ими вопросы касались различных областей: медицинской, социальной, инфраструктурной, жилищной, правовой, научной и др.
По итогам приема граждан Глава государства дал поручения соответствующим ведомствам изучить обращения и принять необходимые решения.
Сухум. 20 июля. Апсныпресс. Как сообщает пресс-служба Президента, «на прием, продолжавшийся около пяти часов, пришли 43 посетителя из разных городов и районов республики».
Затронутые ими вопросы касались различных областей: медицинской, социальной, инфраструктурной, жилищной, правовой, научной и др.
По итогам приема граждан Глава государства дал поручения соответствующим ведомствам изучить обращения и принять необходимые решения.
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