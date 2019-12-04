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Президент Абхазии выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Лужкова

16:36, 10 Декабря 2019
Президент Абхазии выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Лужкова
«В Абхазии всегда  высоко ценили  доброе и заботливое отношение Юрия Михайловича к жителям Абхазии»,- отмечается в соболезновании.

Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования в связи с кончиной советского и российского государственного и политического деятеля, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрия Лужкова. 

В тексте соболезнования говорится:

«От лица руководства, народа Республики Абхазия и от меня лично примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Юрия Михайловича Лужкова – выдающегося советского и российского государственного и политического деятеля, полного  кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством».  

Ушел из жизни политик с большой буквы, патриот своей Родины. Юрий Михайлович обладал неиссякаемой  энергией и  большой работоспособностью, был жизнерадостным человеком,  многое сделавшим для Москвы, возглавляя ее в непростой постсоветский период.

В Абхазии всегда  высоко ценили  доброе и заботливое отношение Юрия Михайловича к жителям Абхазии. Будучи мэром Москвы, Юрий Михайлович несколько раз посещал Абхазию. Его личной большой заслугой является  налаживание российско-абхазских общественных и культурных взаимосвязей.
Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.

В этот трудный час мы вместе с родными и близкими Юрия Михайловича  переживаем эту тяжелую утрату».

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