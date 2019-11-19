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Президент Абхазии встретился с судьями Конституционного суда РА
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13:52, 25 Ноября 2019
Встреча прошла в преддверии празднования 25-летия принятия Конституции Республики Абхазия.
Сухум. 25 ноября. Апсныпресс. Лана Цвижба. В преддверии празднования 25-летия Конституции Республики Абхазия Президент Рауль Хаджимба принял судей Конституционного суда РА.
Поздравив судей с Днем Конституции Республики Абхазия, Рауль Хаджимба сказал: «История создания Конституции – часть нашей политической истории. Мы хорошо помним, какие были сложные процессы, когда Грузия перешла к Конституции 1921 года, те действия, которые впоследствии были предприняты нашим руководством во главе с Владиславом Григорьевичем Ардзинба по выходу из этой ситуации и последующие этапы работы над основополагающим для нашего государства документом, принятым в 1994 году. Несомненно, все эти трудности возможно было преодолеть, только потому, что народ Абхазии стремился к этому. Одобрение Конституции на Референдуме 3 октября 1999 года подтвердило выбор нашего народа – формирование свободного, демократического государства, субъекта международного права.
За 25-летнюю историю существования Конституции Республики Абхазия она доказала свою жизнеспособность, сбалансированность и результативность. Есть вопросы конституционных реформ, они проводятся. Благодаря начальному этапу этой работы были созданы условия для того, чтобы появился Конституционный суд. Дальше все зависит от того, насколько эффективно будут работать все институты власти, которые непосредственно должны реализовывать положения тех или иных законов».
Со своей стороны, председатель Конституционного суда РА Нурий Тания рассказал о деятельности КС Абхазии с момента формирования: «Нами рассмотрено 19 обращений, из них по жалобам граждан – 8, запросы судов и других организаций – 7, обращений – 4. Рассмотренные нами дела не имеют аналогов в других странах. В основном на первом этапе у нас больше решений, связанных с конституционным истолкованием. На данный момент у нас есть дела, находящиеся на завершающем этапе. Это соответствие уголовно процессуальных норм Конституции».
Историческую значимость принятия Главного документа страны отметил спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия.
«Завтра исполнится 25 лет со дня принятия Конституции Абхазии. Хочу поздравить народ Абхазии с этим праздником. Принятие Основного закона проходило в непростое время. Конституция закрепила результаты национально-освободительной борьбы нашего народа и Отечественной войны народа Абхазии», – сказал Кварчия.
Сухум. 25 ноября. Апсныпресс. Лана Цвижба. В преддверии празднования 25-летия Конституции Республики Абхазия Президент Рауль Хаджимба принял судей Конституционного суда РА.
Поздравив судей с Днем Конституции Республики Абхазия, Рауль Хаджимба сказал: «История создания Конституции – часть нашей политической истории. Мы хорошо помним, какие были сложные процессы, когда Грузия перешла к Конституции 1921 года, те действия, которые впоследствии были предприняты нашим руководством во главе с Владиславом Григорьевичем Ардзинба по выходу из этой ситуации и последующие этапы работы над основополагающим для нашего государства документом, принятым в 1994 году. Несомненно, все эти трудности возможно было преодолеть, только потому, что народ Абхазии стремился к этому. Одобрение Конституции на Референдуме 3 октября 1999 года подтвердило выбор нашего народа – формирование свободного, демократического государства, субъекта международного права.
За 25-летнюю историю существования Конституции Республики Абхазия она доказала свою жизнеспособность, сбалансированность и результативность. Есть вопросы конституционных реформ, они проводятся. Благодаря начальному этапу этой работы были созданы условия для того, чтобы появился Конституционный суд. Дальше все зависит от того, насколько эффективно будут работать все институты власти, которые непосредственно должны реализовывать положения тех или иных законов».
Со своей стороны, председатель Конституционного суда РА Нурий Тания рассказал о деятельности КС Абхазии с момента формирования: «Нами рассмотрено 19 обращений, из них по жалобам граждан – 8, запросы судов и других организаций – 7, обращений – 4. Рассмотренные нами дела не имеют аналогов в других странах. В основном на первом этапе у нас больше решений, связанных с конституционным истолкованием. На данный момент у нас есть дела, находящиеся на завершающем этапе. Это соответствие уголовно процессуальных норм Конституции».
Историческую значимость принятия Главного документа страны отметил спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия.
«Завтра исполнится 25 лет со дня принятия Конституции Абхазии. Хочу поздравить народ Абхазии с этим праздником. Принятие Основного закона проходило в непростое время. Конституция закрепила результаты национально-освободительной борьбы нашего народа и Отечественной войны народа Абхазии», – сказал Кварчия.
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