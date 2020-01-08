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Президент Абхазии: в этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства
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17:51, 9 Января 2020
Заявление сделано по итогам заседания Совета Безопасности РА.
Сухум. 9 января. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба сделал заявление по итогам заседания Совета Безопасности.
В обращении Президента говорится:
«Уважаемые сограждане, в связи с последними событиями, имевшими место в городе Сухум, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации.
Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обсудили на Совете безопасности».
(АП): 9 января митинг оппозиции, который начался на площади Драмтеатра, переместился к Администрации Президента.
Митингующие прорвались в комплекс правительственных зданий.
Сухум. 9 января. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба сделал заявление по итогам заседания Совета Безопасности.
В обращении Президента говорится:
«Уважаемые сограждане, в связи с последними событиями, имевшими место в городе Сухум, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации.
Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обсудили на Совете безопасности».
(АП): 9 января митинг оппозиции, который начался на площади Драмтеатра, переместился к Администрации Президента.
Митингующие прорвались в комплекс правительственных зданий.
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