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Президент Абхазии провёл приём граждан по личным вопросам

13:54, 26 Мая 2020
Президент Абхазии провёл приём граждан по личным вопросам
Часть обращений к Главе государства  касалась решения социальных проблем, трудоустройства молодых специалистов и других личных вопросов. 

Сухум. 26 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания провел прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА. 

Как отмечается в сообщении, часть обращений к Главе государства  касалась решения социальных проблем, трудоустройства молодых специалистов и других личных вопросов.  

Также среди обращений были и предложения по общественно-значимым проблемам. В частности, они касались оказания содействия в реконструкции  объектов здравоохранения и социальной сферы.  
 
Президент обещал оказать содействие каждому в решении их проблем.

Это был первый прием граждан, после вступления Аслана Бжания в должность Президента Республики Абхазия.

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