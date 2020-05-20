Президент Абхазии провёл приём граждан по личным вопросам

Часть обращений к Главе государства касалась решения социальных проблем, трудоустройства молодых специалистов и других личных вопросов.



Сухум. 26 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания провел прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.



Как отмечается в сообщении, часть обращений к Главе государства касалась решения социальных проблем, трудоустройства молодых специалистов и других личных вопросов.



Также среди обращений были и предложения по общественно-значимым проблемам. В частности, они касались оказания содействия в реконструкции объектов здравоохранения и социальной сферы.



Президент обещал оказать содействие каждому в решении их проблем.



Это был первый прием граждан, после вступления Аслана Бжания в должность Президента Республики Абхазия.

