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Президент Абхазии принял верительные грамоты у Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Никарагуа

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12:15, 23 Августа 2019
Президент Абхазии принял верительные грамоты у Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Никарагуа
В Администрации Президента Абхазии состоялась церемония вручения верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа.

Сухуми. 23 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Состоялась церемония вручения верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа Альбой Асусеной Торрес-Мехией Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба. На мероприятии присутствовал спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, премьер-министр РА Валерий Бганба, министр иностранных дел РА Даур Кове. 

Президент Абхазии Рауль Хаджимба приветствовал Чрезвычайного и Полномочного Посла и поздравил с официальным началом почётной и ответственной миссии в Республике Абхазия: «Мы заинтересованы в том, чтобы Ваша деятельность была результативной и служила укреплению всего комплекса двусторонних связей. Можете быть уверены, что со стороны руководства Абхазии, наших министерств, ведомств, а также общественно-политических и деловых кругов вам будут оказаны всесторонняя помощь и содействие. С удовлетворением отмечаем, что сложившиеся за годы сотрудничества между нашими государствами отношения отличают чувства дружбы, взаимодоверия и уважения. Эти отношения имеют для нас особое значение. 3 сентября 2008 года является поистине знаменательным днем в новейшей истории Республики Абхазия. В этот день наше стремление к построению свободного государства поддержал народ Никарагуа, знакомый со всеми испытаниями на пути к достижению независимости, в лице своего великого лидера и большого друга Абхазии команданте Хосе Даниэля Ортеги Сааведра. Мы в Абхазии всегда с чувством глубокой благодарности будем помнить этот день и дружескую поддержку, оказанную нам в столь ответственный период нашей истории. 10 сентября мы отметим 10-летнюю годовщину со дня установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа. В ходе официального визита Президента Абхазии Сергея Багапш в Никарагуа в июле 2010 г. были подписаны первые двусторонние документы, стал развиваться договорно-правовой фундамент абхазо-никарагуанского сотрудничества. Устойчивые связи и общность позиций по вопросам двустороннего сотрудничества и ключевым аспектам мироустройства, а также регулярный характер межправительственных и межведомственных контактов представляют прочную основу для дальнейшего развития межгосударственных отношений. Мы высоко ценим поддержку, оказываемую нам Республикой Никарагуа, как на региональных, так и на международных площадках, в рамках, в частности, Организации Объединенных Наций.

Повестка нашего межгосударственного общения расширяется. Мы приветствуем уверенное развитие политического диалога. В Вашем лице мы выражаем благодарность руководству Республики Никарагуа за теплый прием и эффективную организацию визита делегации Республики Абхазия в Манагуа в июле текущего года для участия в памятных мероприятиях, посвящённых 40-летней Победе в Сандинистской революции. Ваше Превосходительство, мы благодарим руководство Республики Никарагуа за неизменный интерес к нашей стране. Мы высоко ценим личный вклад президента Республики Никарагуа Хосе Даниэля Ортеги Сааведра в развитие двусторонних связей. Уважаемая госпожа Посол, впереди у Вас важная и ответственная работа. Потенциал расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества наших государств значителен. Убеждён, Вы внесёте большой вклад в продолжение абхазо-никарагуанского двустороннего взаимодействия. Искренне желаю Вам успехов, а братскому народу Никарагуа – мира и процветания. Еще раз добро пожаловать!»

Альба Асусена Торрес-Мехия поблагодарила Президента за гостеприимство: «Ваше Превосходительство, уважаемый господин Президент Рауль Хаджимба, уважаемые члены Правительства и весь народ Абхазии! Для меня большая честь служить моему народу и представлять его здесь в Республике Абхазия. Я хотела передать вам сердечные, искренние приветствия от Президента, команданте Даниэля Ортеги и Вице-президента Республики Никарагуа Росарио Мурильо. Нас с вами объединяет долгий совместный путь развития, наши обе страны в течение 10 лет проходят один и тот же путь, и мы нацелены на то, чтобы продолжить его, укрепляя сотрудничество. Мы испытываем веру и надежду на то, что наши совместные усилия поведут нас вперед. И Абхазия, и Никарагуа, это те страны, которые сами избрали свой путь, путь свободы, путь во имя мира. И мы вместе будет работать, чтобы достичь этого мира для наших стран. Я хочу поблагодарить Вас за то, что вы принимаете меня сегодня здесь, что оказали мне такую честь. Нас очень тепло и гостеприимно встретили. Мы с большим удовольствием будем работать над развитием связей с вашей страной».

Как отметила Посол, она мечтает изучить абхазский язык, чтобы когда-нибудь прочитать в оригинале стихи поэта Баграта Шинкуба. «Я знаю, что он в 1957 году познакомился с другим великим поэтом, чилийцем Пабло Нерудой. Я бы хотела, чтобы литература также была ещё одним связующим звеном между нами, чтобы искусство нас объединяло. Мы вместе будем работать над достижением мира и прогресса».


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