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Президент Абхазии принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России

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15:40, 30 Июня 2020
Президент Абхазии принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России
С 25 июня по 1 июля проходит всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.

Сухум. 30 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, вице-президент РА Бадра Гунба и глава Правительства Александр Анкваб приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Аслан Бжания отметил, что проходящее голосование - значимое мероприятие.  «Рассматриваются вопросы, связанные с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации. Я абсолютно уверен в том, что эти изменения направлены на усиление государственности, развитие государственных институтов, что, в конечном итоге, благоприятным образом повлияет на качество жизни граждан России», - подчеркнул Президент Абхазии. 

(АП): С 25 июня по 1 июля проходит всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.









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