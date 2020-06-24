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Президент Абхазии принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России
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15:40, 30 Июня 2020
С 25 июня по 1 июля проходит всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.
Сухум. 30 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, вице-президент РА Бадра Гунба и глава Правительства Александр Анкваб приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Аслан Бжания отметил, что проходящее голосование - значимое мероприятие. «Рассматриваются вопросы, связанные с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации. Я абсолютно уверен в том, что эти изменения направлены на усиление государственности, развитие государственных институтов, что, в конечном итоге, благоприятным образом повлияет на качество жизни граждан России», - подчеркнул Президент Абхазии.
(АП): С 25 июня по 1 июля проходит всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.
Сухум. 30 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, вице-президент РА Бадра Гунба и глава Правительства Александр Анкваб приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Аслан Бжания отметил, что проходящее голосование - значимое мероприятие. «Рассматриваются вопросы, связанные с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации. Я абсолютно уверен в том, что эти изменения направлены на усиление государственности, развитие государственных институтов, что, в конечном итоге, благоприятным образом повлияет на качество жизни граждан России», - подчеркнул Президент Абхазии.
(АП): С 25 июня по 1 июля проходит всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.
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