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Аслан Бжания отбыл в Москву для участия в Параде Победы
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18:56, 22 Июня 2020
В ходе визита Президент Абхазии проведет ряд встреч с представителями руководства России.
Сухум. 22 июня. Апсныпресс. Сегодня Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
Как отмечается в сообщении, по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Аслан Бжания примет участие в параде в честь 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне, который пройдет 24 июня .
По предложению Президента Аслана Бжания в состав официальной делегации Республики Абхазия включены депутат Парламента Лаша Ашуба и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба.
В ходе визита в Москву Аслан Бжания проведет ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации.
Сухум. 22 июня. Апсныпресс. Сегодня Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
Как отмечается в сообщении, по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Аслан Бжания примет участие в параде в честь 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне, который пройдет 24 июня .
По предложению Президента Аслана Бжания в состав официальной делегации Республики Абхазия включены депутат Парламента Лаша Ашуба и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба.
В ходе визита в Москву Аслан Бжания проведет ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации.
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