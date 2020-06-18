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Аслан Бжания отбыл в Москву для участия в Параде Победы

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18:56, 22 Июня 2020
Аслан Бжания отбыл в Москву для участия в Параде Победы
В ходе визита Президент Абхазии проведет ряд встреч с представителями руководства России.

Сухум. 22 июня. Апсныпресс. Сегодня Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву.  Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.

Как отмечается в сообщении,  по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Аслан Бжания примет участие в параде в честь 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне, который пройдет ‪24 июня‬ . 

По предложению Президента Аслана Бжания в состав официальной делегации Республики Абхазия включены депутат Парламента Лаша Ашуба и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба. 

В ходе визита в Москву Аслан Бжания проведет ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации.

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