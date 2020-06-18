Аслан Бжания отбыл в Москву для участия в Параде Победы

В ходе визита Президент Абхазии проведет ряд встреч с представителями руководства России.



Сухум. 22 июня. Апсныпресс. Сегодня Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.



Как отмечается в сообщении, по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Аслан Бжания примет участие в параде в честь 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне, который пройдет ‪24 июня‬ .



По предложению Президента Аслана Бжания в состав официальной делегации Республики Абхазия включены депутат Парламента Лаша Ашуба и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба.



В ходе визита в Москву Аслан Бжания проведет ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации.

