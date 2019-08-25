15:13, 30 Августа 2019 36
15:01, 30 Августа 2019 45
14:46, 30 Августа 2019 59
14:33, 30 Августа 2019 75
14:02, 30 Августа 2019 97
12:49, 30 Августа 2019 197
12:46, 30 Августа 2019 92
16:48, 29 Августа 2019 324
16:18, 29 Августа 2019 675
15:04, 29 Августа 2019 300
14:40, 29 Августа 2019 475
15:46, 27 Августа 2019 739
12:41, 27 Августа 2019 754
12:22, 27 Августа 2019 478
22:03, 26 Августа 2019 514
15:52, 26 Августа 2019 1674
15:49, 26 Августа 2019 507
12:29, 26 Августа 2019 700
12:18, 26 Августа 2019 1609
12:06, 26 Августа 2019 497
11:39, 26 Августа 2019 683
08:00, 26 Августа 2019 704
08:00, 26 Августа 2019 475
22:52, 25 Августа 2019 629
22:36, 25 Августа 2019 578
Популярное
25.08.2019 1687
26.08.2019 1674
26.08.2019 1609
25.08.2019 1460
23.08.2019 1365
23.08.2019 1052
25.08.2019 985
25.08.2019 908
25.08.2019 767
Президент Абхазии поздравил с Днем Республики Президента Татарстана
45
15:01, 30 Августа 2019
«Народ Абхазии всегда будет вспоминать с благодарностью помощь и поддержку, оказанную в сложное послевоенное время. Мы рады, что традиции братского сотрудничества и поддержки сохраняются и в новейшее время», - отметил Рауль Хаджимба.
Сухум. 30 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Днем Республики.
В поздравлении, в частности, говорится:
«День Республики является одним из важнейших праздников страны и свидетельствует о достижениях Татарстана, ставит республику в ряды региональных лидеров Российской Федерации по ряду социально-экономических показателей. Заслуженный авторитет и доверие со стороны народа страны к главе государства свидетельствуют об умелом управлении, высококачественных специалистах на местах и наложенной системе государственного устройства.
Народ Абхазии всегда будет вспоминать с благодарностью помощь и поддержку, оказанную в сложное послевоенное время. Мы рады, что традиции братского сотрудничества и поддержки сохраняются и в новейшее время.
Рустам Нургалиевич, от всего сердца желаю Вам, вашим родным и близким, всему народу Татарстана мира, процветания и благополучия».
Сухум. 30 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Днем Республики.
В поздравлении, в частности, говорится:
«День Республики является одним из важнейших праздников страны и свидетельствует о достижениях Татарстана, ставит республику в ряды региональных лидеров Российской Федерации по ряду социально-экономических показателей. Заслуженный авторитет и доверие со стороны народа страны к главе государства свидетельствуют об умелом управлении, высококачественных специалистах на местах и наложенной системе государственного устройства.
Народ Абхазии всегда будет вспоминать с благодарностью помощь и поддержку, оказанную в сложное послевоенное время. Мы рады, что традиции братского сотрудничества и поддержки сохраняются и в новейшее время.
Рустам Нургалиевич, от всего сердца желаю Вам, вашим родным и близким, всему народу Татарстана мира, процветания и благополучия».
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.