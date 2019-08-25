Президент Абхазии поздравил с Днем Республики Президента Татарстана

«Народ Абхазии всегда будет вспоминать с благодарностью помощь и поддержку, оказанную в сложное послевоенное время. Мы рады, что традиции братского сотрудничества и поддержки сохраняются и в новейшее время», - отметил Рауль Хаджимба.



Сухум. 30 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Днем Республики.



В поздравлении, в частности, говорится:



«День Республики является одним из важнейших праздников страны и свидетельствует о достижениях Татарстана, ставит республику в ряды региональных лидеров Российской Федерации по ряду социально-экономических показателей. Заслуженный авторитет и доверие со стороны народа страны к главе государства свидетельствуют об умелом управлении, высококачественных специалистах на местах и наложенной системе государственного устройства.



Народ Абхазии всегда будет вспоминать с благодарностью помощь и поддержку, оказанную в сложное послевоенное время. Мы рады, что традиции братского сотрудничества и поддержки сохраняются и в новейшее время.



Рустам Нургалиевич, от всего сердца желаю Вам, вашим родным и близким, всему народу Татарстана мира, процветания и благополучия».