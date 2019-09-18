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Президент Абхазии поздравил Президента Южной Осетии с Днем Республики
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13:23, 20 Сентября 2019
«Сегодня руководство Южной Осетии реализует важные социально-экономические проекты, развивает инфраструктуру, укрепляет свой международный авторитет, делает все, чтобы жизнь граждан стала лучше», – отметил Рауль Хаджимба.
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с Днем Республики.
В поздравительном адресе говорится:
«Уважаемый Анатолий Ильич!
Сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Южной Осетии по случаю 29-й годовщины образования республики.
20 сентября 1990 года Совет народных депутатов принял исторический документ – Декларацию о национальном суверенитете республики. Этот день стал важным шагом на пути становления современной Южной Осетии.
На протяжении многих лет осетинский народ прокладывал путь к обретению независимости, к построению полноценного, международно-признанного государства. Много славных сынов и дочерей Южной Осетии отдали свои жизни во имя того, чтобы нынешнее поколение могло жить в свободном государстве. Именно поэтому сегодняшняя дата особо значима для каждого осетина.
Признание 26 августа 2008 года независимости Южной Осетии Российской Федерацией стало важным этапом современной истории вашей страны, заслужившей потом и кровью свою свободу.
Сегодня руководство Южной Осетии реализует важные социально-экономические проекты, развивает инфраструктуру, укрепляет свой международный авторитет, делает все, чтобы жизнь граждан стала лучше.
В этот праздничный и важный для каждого осетина день позвольте пожелать Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, а всему югоосетинскому народу – мира и добра».
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с Днем Республики.
В поздравительном адресе говорится:
«Уважаемый Анатолий Ильич!
Сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Южной Осетии по случаю 29-й годовщины образования республики.
20 сентября 1990 года Совет народных депутатов принял исторический документ – Декларацию о национальном суверенитете республики. Этот день стал важным шагом на пути становления современной Южной Осетии.
На протяжении многих лет осетинский народ прокладывал путь к обретению независимости, к построению полноценного, международно-признанного государства. Много славных сынов и дочерей Южной Осетии отдали свои жизни во имя того, чтобы нынешнее поколение могло жить в свободном государстве. Именно поэтому сегодняшняя дата особо значима для каждого осетина.
Признание 26 августа 2008 года независимости Южной Осетии Российской Федерацией стало важным этапом современной истории вашей страны, заслужившей потом и кровью свою свободу.
Сегодня руководство Южной Осетии реализует важные социально-экономические проекты, развивает инфраструктуру, укрепляет свой международный авторитет, делает все, чтобы жизнь граждан стала лучше.
В этот праздничный и важный для каждого осетина день позвольте пожелать Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, а всему югоосетинскому народу – мира и добра».
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