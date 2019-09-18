APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:46, 20 Сентября 2019 53
13:23, 20 Сентября 2019 79
13:01, 20 Сентября 2019 204
12:38, 20 Сентября 2019 406
11:19, 20 Сентября 2019 488
10:35, 20 Сентября 2019 130
20:46, 19 Сентября 2019 491
17:30, 19 Сентября 2019 387
17:13, 19 Сентября 2019 498
16:48, 19 Сентября 2019 1353
15:07, 19 Сентября 2019 317
14:14, 19 Сентября 2019 1170
13:53, 19 Сентября 2019 524
10:49, 19 Сентября 2019 492
08:38, 19 Сентября 2019 402
16:43, 18 Сентября 2019 786
16:15, 18 Сентября 2019 1260
16:11, 18 Сентября 2019 343
15:31, 18 Сентября 2019 566
13:29, 18 Сентября 2019 558
12:16, 18 Сентября 2019 388
10:35, 18 Сентября 2019 1862
15:17, 17 Сентября 2019 523
15:14, 17 Сентября 2019 554
13:16, 17 Сентября 2019 929

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Президент Абхазии поздравил Президента Южной Осетии с Днем Республики

Президент Абхазии поздравил Президента Южной Осетии с Днем Республики

45
13:23, 20 Сентября 2019
Президент Абхазии поздравил Президента Южной Осетии с Днем Республики
«Сегодня руководство Южной Осетии реализует важные социально-экономические проекты, развивает инфраструктуру, укрепляет свой международный авторитет, делает все, чтобы жизнь граждан стала лучше», – отметил Рауль Хаджимба.

Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с Днем Республики.

В поздравительном адресе говорится:

«Уважаемый Анатолий Ильич!

Сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Южной Осетии по случаю 29-й годовщины образования республики.

20 сентября 1990 года Совет народных депутатов принял исторический документ – Декларацию о национальном суверенитете республики. Этот день стал важным шагом на пути становления современной Южной Осетии.

На протяжении многих лет осетинский народ прокладывал путь к обретению независимости, к построению полноценного, международно-признанного государства. Много славных сынов и дочерей Южной Осетии отдали свои жизни во имя того, чтобы нынешнее поколение могло жить в свободном государстве. Именно поэтому сегодняшняя дата особо значима для каждого осетина.

Признание 26 августа 2008 года независимости Южной Осетии Российской Федерацией стало важным этапом современной истории вашей страны, заслужившей потом и кровью свою свободу.

Сегодня руководство Южной Осетии реализует важные социально-экономические проекты, развивает инфраструктуру, укрепляет свой международный авторитет, делает все, чтобы жизнь граждан стала лучше.

В этот праздничный и важный для каждого осетина день позвольте пожелать Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, а всему югоосетинскому народу – мира и добра».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика