Президент Абхазии поздравил Президента Сирии с Днем рождения

Рауль Хаджимба отметил, что возглавляя страну в нелегких условиях, Башар Асад прикладывает все усилия для улучшения качества жизни каждого гражданина Сирии, подавая личный пример стойкости и мужества.



Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с Днем рождения.



В поздравлении, в частности, отмечается:



«Примите мои поздравления по случаю дня Вашего рождения.



Возглавляя страну в нелегких условиях, Вы прикладываете все усилия для улучшения качества жизни каждого гражданина Сирии, подавая личный пример стойкости и мужества.

С теплотой вспоминаю наш визит в Дамаск осенью прошлого года. Для делегации Республики Абхазия было неоценимым опытом увидеть воочию стойкость сирийского народа и его сплоченность в борьбе с международным терроризмом. Ваше стремление развиваться, несмотря на все сложности, достойно всемерного уважения.



Убежден в необходимости укрепления торговых и экономических связей между нашими странами. Уже традиционное участие делегации Республики Абхазия в Дамасской международной выставке имеет большое значение для развития контактов между бизнес-сообществами наших стран.



Господин Президент, еще раз хочется выразить благодарность всего народа нашей страны за мужественное решение о признании независимости Республики Абхазия. Пользуясь возможностью, желаю Вам здоровья и крепости духа, а всему братскому народу Сирийской Арабской Республики – спокойствия, мира и процветания».



