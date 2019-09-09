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Президент Абхазии поздравил Президента Сирии с Днем рождения

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12:03, 11 Сентября 2019
Президент Абхазии поздравил Президента Сирии с Днем рождения
Рауль Хаджимба отметил, что возглавляя страну в нелегких  условиях, Башар Асад прикладывает все усилия для улучшения качества жизни каждого гражданина Сирии, подавая  личный пример стойкости и мужества.

Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с Днем рождения.

В поздравлении, в частности, отмечается:

«Примите мои поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Возглавляя страну в нелегких  условиях, Вы прикладываете все усилия для улучшения качества жизни каждого гражданина Сирии, подавая  личный пример стойкости и мужества.
С теплотой вспоминаю наш визит в Дамаск осенью прошлого года. Для делегации Республики Абхазия было неоценимым опытом увидеть воочию стойкость сирийского народа и его сплоченность в борьбе с международным терроризмом. Ваше стремление развиваться, несмотря на все сложности, достойно всемерного уважения.

Убежден в необходимости укрепления торговых и экономических связей между нашими странами. Уже традиционное участие делегации Республики Абхазия в Дамасской международной выставке имеет большое значение для развития контактов между бизнес-сообществами наших стран.

Господин Президент, еще раз хочется выразить благодарность всего народа нашей страны за мужественное решение о признании независимости Республики Абхазия. Пользуясь возможностью, желаю Вам здоровья и крепости духа, а всему братскому народу Сирийской Арабской Республики – спокойствия, мира и процветания». 


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