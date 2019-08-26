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Президент Абхазии поздравил Президента ПМР с Днем Республики

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16:12, 2 Сентября 2019
Президент Абхазии поздравил Президента ПМР с Днем Республики
«Этот праздник символизирует свободу и единство многонационального народа Приднестровья», – отметил Рауль Хаджимба. 

Сухум. 2 сентября. Апсныпресс.  Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил поздравление с Днем Республики Президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Вадим Николаевич!

Примите самые искренние поздравления с 29-й годовщиной со дня образования Приднестровской Молдавской Республики.

2 сентября 1990 года на основе свободного волеизъявления народа было образовано независимое государство – Приднестровская Молдавская Республика. Этот праздник символизирует свободу и единство многонационального народа Приднестровья. 

Наши народы связывают исторически сложившиеся узы. Еще 22 января 1993 года Председатель Верховного Совета Республики Абхазия и Президент Приднестровской Молдавской Республики подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Абхазия и Приднестровье были рядом на этом пути, устанавливая крепкие культурные, образовательные и гуманитарные отношения.

Я уверен, что под Вашим руководством народ Приднестровья непременно добьется еще больших успехов в деле строительства своего государства. Хочу искренне выразить надежду на дальнейшее развитие добрых отношений и всестороннего сотрудничества между нашими государствами.

В этот праздничный день, желаю Вам, уважаемый Вадим Николаевич, крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной деятельности во благо родной страны, а всему народу Приднестровья – мира и процветания».

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