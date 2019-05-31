15:25, 5 Июня 2019 141
15:00, 5 Июня 2019 755
13:20, 5 Июня 2019 974
09:13, 5 Июня 2019 341
16:33, 4 Июня 2019 265
15:55, 4 Июня 2019 588
15:12, 4 Июня 2019 206
14:39, 4 Июня 2019 546
10:13, 4 Июня 2019 233
19:32, 3 Июня 2019 501
18:01, 3 Июня 2019 605
16:51, 3 Июня 2019 415
16:18, 3 Июня 2019 430
15:01, 3 Июня 2019 257
11:26, 3 Июня 2019 269
17:39, 2 Июня 2019 494
13:21, 2 Июня 2019 768
09:04, 2 Июня 2019 273
20:19, 1 Июня 2019 178
16:44, 1 Июня 2019 416
12:00, 1 Июня 2019 357
18:29, 31 Мая 2019 494
15:01, 31 Мая 2019 295
14:28, 31 Мая 2019 633
13:07, 31 Мая 2019 1127
Популярное
31.05.2019 620
03.06.2019 605
04.06.2019 589
30.05.2019 570
04.06.2019 548
Президент Абхазии поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам
226
10:13, 4 Июня 2019
«Пусть этот светлый праздник служит духовному очищению людей, укреплению дружбы и взаимопонимания», – отметил Рауль Хаджимба.
Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам:
«Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с наступлением светлого праздника Ураза-байрам. Являясь завершением священного для каждого мусульманина месяца Рамадан, этот день несет в себе радость укрепления веры. Мусульмане всего мира отмечают его свершением добрых дел и проявлением сострадания к тем, кто нуждается в поддержке.
Наша страна испокон веков славится традициями взаимоуважения всех исповедуемых на ее территории религий. Пусть этот светлый праздник служит духовному очищению людей, укреплению дружбы и взаимопонимания.
В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия».
Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам:
«Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с наступлением светлого праздника Ураза-байрам. Являясь завершением священного для каждого мусульманина месяца Рамадан, этот день несет в себе радость укрепления веры. Мусульмане всего мира отмечают его свершением добрых дел и проявлением сострадания к тем, кто нуждается в поддержке.
Наша страна испокон веков славится традициями взаимоуважения всех исповедуемых на ее территории религий. Пусть этот светлый праздник служит духовному очищению людей, укреплению дружбы и взаимопонимания.
В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия».
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.