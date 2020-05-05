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Президент Абхазии отправился в Москву с рабочим визитом
18:35, 5 Мая 2020
Главу государства в поездке сопровождают вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Сухум. 5 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщается на официальном сайте Президента РА.
Главу государства в поездке сопровождают вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Сухум. 5 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщается на официальном сайте Президента РА.
Главу государства в поездке сопровождают вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
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