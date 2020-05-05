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Президент Абхазии отправился в Москву с рабочим визитом

18:35, 5 Мая 2020
Президент Абхазии отправился в Москву с рабочим визитом
Главу государства в поездке сопровождают вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Сухум. 5 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву.  Об этом сообщается на официальном сайте Президента РА.

Главу государства в поездке сопровождают вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

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