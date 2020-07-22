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Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Галского района нового главу Константина Пилия.
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16:54, 24 Июля 2020
Пилия был назначен на эту должность Указом Главы государства 21 июля 2020 года.
Сухум. 22 июля. 2020. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания представил активу Галского района нового главу Константина Пилия.
«Константин Пилия имеет солидный опыт управленческой работы. Долгие годы он был главой Сухумского Городского Собрания. Есть определённые установки, которые он получил. Мы заинтересованы в том, чтобы в этом районе был обеспечен правопорядок, в полном объеме соблюдались права жителей Галского района. Галский район - это неотъемлемая часть Республики Абхазия. Мы постараемся уделять максимально возможное внимание вашему району»,- заявил Глава государства.
Аслан Бжания поблагодарил бывших руководителей Гальского района за работу, за их вклад в развитие региона.
Со своей стороны новый руководитель поблагодарил за доверие, отметив что понимает большой объем работы и ответственность, возложенную на него. «Хочу вас заверить, что весь тот опыт и те умения, которые накоплены за 20 лет работы депутатом нескольких созывов Городского Собрания и депутатом Парламента Республики Абхазия, будут направлены на решение улучшения благосостояния граждан, безопасности и экономики района»,- сказал Константин Пилия.
Новый Глава района подчеркнул актуальность вопросов интеграции проживающих в Галском районе и студенческой молодежи, перспектив их развития. «Этим вопросам я намерен уделить пристальное внимание»,- сказал он.
Президент Аслан Бжания подчеркнул важность взаимодействия исполнительной, законодательной, судебной власти с правоохранительными структурами. «Все, кто работает и представляет власть в этом районе, обязаны добросовестно выполняли свою работу. Все мы являемся людьми, которые должны обслуживать интересы жителей, наших граждан. Вы избирали нас для этого»,- сказал глава государства.
Глава государства сообщил о намерении в скором времени открыть в Галском районе Общественную приемную Президента Абхазии. «Жители Галского района будут иметь возможность непосредственно обращаться ко мне со своими вопросами, предложениями и жалобами. Вы можете быть уверены в том, что ваш район без внимания со стороны главы государства не останется»,- сказал А.Бжания, обращаясь к жителям Галского района.
Сухум. 22 июля. 2020. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания представил активу Галского района нового главу Константина Пилия.
«Константин Пилия имеет солидный опыт управленческой работы. Долгие годы он был главой Сухумского Городского Собрания. Есть определённые установки, которые он получил. Мы заинтересованы в том, чтобы в этом районе был обеспечен правопорядок, в полном объеме соблюдались права жителей Галского района. Галский район - это неотъемлемая часть Республики Абхазия. Мы постараемся уделять максимально возможное внимание вашему району»,- заявил Глава государства.
Аслан Бжания поблагодарил бывших руководителей Гальского района за работу, за их вклад в развитие региона.
Со своей стороны новый руководитель поблагодарил за доверие, отметив что понимает большой объем работы и ответственность, возложенную на него. «Хочу вас заверить, что весь тот опыт и те умения, которые накоплены за 20 лет работы депутатом нескольких созывов Городского Собрания и депутатом Парламента Республики Абхазия, будут направлены на решение улучшения благосостояния граждан, безопасности и экономики района»,- сказал Константин Пилия.
Новый Глава района подчеркнул актуальность вопросов интеграции проживающих в Галском районе и студенческой молодежи, перспектив их развития. «Этим вопросам я намерен уделить пристальное внимание»,- сказал он.
Президент Аслан Бжания подчеркнул важность взаимодействия исполнительной, законодательной, судебной власти с правоохранительными структурами. «Все, кто работает и представляет власть в этом районе, обязаны добросовестно выполняли свою работу. Все мы являемся людьми, которые должны обслуживать интересы жителей, наших граждан. Вы избирали нас для этого»,- сказал глава государства.
Глава государства сообщил о намерении в скором времени открыть в Галском районе Общественную приемную Президента Абхазии. «Жители Галского района будут иметь возможность непосредственно обращаться ко мне со своими вопросами, предложениями и жалобами. Вы можете быть уверены в том, что ваш район без внимания со стороны главы государства не останется»,- сказал А.Бжания, обращаясь к жителям Галского района.
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