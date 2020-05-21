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Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с юбилеем Народного писателя Адыгеи Исхака Машбаш

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12:48, 28 Мая 2020
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с юбилеем Народного писателя Адыгеи Исхака Машбаш
«В Республике Абхазия хорошо помнят Вашу принципиальную позицию в судьбоносный для нашего государства час. Во время Отечественной войны народа Абхазии Вы решительно выступили против грузинской агрессии в отношении абхазского и других народов нашей страны», - отметил Аслан Бжания.

Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Президент Республики  Абхазия Аслан Бжания поздравил известного адыгского поэта,  Народного писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии,  кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II  степени Исхака Машбаш с 90-летием.
 
В поздравлении говорится:

«Уважаемый Исхак Шумафович!
 
Примите искренние поздравления по случаю Вашего 90-летнего юбилея. Вся Ваша жизнь связана с одним из самых благородных призваний – писательским трудом. Ваше многогранное творчество особенно близко народам, остро ощущающим историческую ответственность за свою судьбу. Абхазы и адыги на собственном опыте знают, на каких опасных разломах истории порой оказываются малочисленные народы. Ваши стихи и проза затрагивают крайне важные проблемы истории и современности, без понимания которых невозможно размышлять о будущем.

В Республике Абхазия хорошо помнят Вашу принципиальную позицию в судьбоносный для нашего государства час. Во время Отечественной войны народа Абхазии Вы решительно выступили против грузинской агрессии в отношении абхазского и других народов нашей страны.

Неоценим Ваш вклад и в укрепление дружественных отношений между народами Абхазии и Адыгеи. Мы по праву гордимся тем, что Вы входите в число кавалеров ордена «Ахьдз-Апша» II степени.

Не сомневаюсь, что Ваше творческое наследие станет прекрасным подспорьем для будущих поколений писателей.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Исхак Шумафович, крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов».
 


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