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Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с юбилеем Народного писателя Адыгеи Исхака Машбаш
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12:48, 28 Мая 2020
«В Республике Абхазия хорошо помнят Вашу принципиальную позицию в судьбоносный для нашего государства час. Во время Отечественной войны народа Абхазии Вы решительно выступили против грузинской агрессии в отношении абхазского и других народов нашей страны», - отметил Аслан Бжания.
Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил известного адыгского поэта, Народного писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени Исхака Машбаш с 90-летием.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Исхак Шумафович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего 90-летнего юбилея. Вся Ваша жизнь связана с одним из самых благородных призваний – писательским трудом. Ваше многогранное творчество особенно близко народам, остро ощущающим историческую ответственность за свою судьбу. Абхазы и адыги на собственном опыте знают, на каких опасных разломах истории порой оказываются малочисленные народы. Ваши стихи и проза затрагивают крайне важные проблемы истории и современности, без понимания которых невозможно размышлять о будущем.
В Республике Абхазия хорошо помнят Вашу принципиальную позицию в судьбоносный для нашего государства час. Во время Отечественной войны народа Абхазии Вы решительно выступили против грузинской агрессии в отношении абхазского и других народов нашей страны.
Неоценим Ваш вклад и в укрепление дружественных отношений между народами Абхазии и Адыгеи. Мы по праву гордимся тем, что Вы входите в число кавалеров ордена «Ахьдз-Апша» II степени.
Не сомневаюсь, что Ваше творческое наследие станет прекрасным подспорьем для будущих поколений писателей.
Позвольте пожелать Вам, уважаемый Исхак Шумафович, крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов».
Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил известного адыгского поэта, Народного писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени Исхака Машбаш с 90-летием.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Исхак Шумафович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего 90-летнего юбилея. Вся Ваша жизнь связана с одним из самых благородных призваний – писательским трудом. Ваше многогранное творчество особенно близко народам, остро ощущающим историческую ответственность за свою судьбу. Абхазы и адыги на собственном опыте знают, на каких опасных разломах истории порой оказываются малочисленные народы. Ваши стихи и проза затрагивают крайне важные проблемы истории и современности, без понимания которых невозможно размышлять о будущем.
В Республике Абхазия хорошо помнят Вашу принципиальную позицию в судьбоносный для нашего государства час. Во время Отечественной войны народа Абхазии Вы решительно выступили против грузинской агрессии в отношении абхазского и других народов нашей страны.
Неоценим Ваш вклад и в укрепление дружественных отношений между народами Абхазии и Адыгеи. Мы по праву гордимся тем, что Вы входите в число кавалеров ордена «Ахьдз-Апша» II степени.
Не сомневаюсь, что Ваше творческое наследие станет прекрасным подспорьем для будущих поколений писателей.
Позвольте пожелать Вам, уважаемый Исхак Шумафович, крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов».
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